Tunisie: L'Observatoire national du sport lance les journées « Sport sans tabac » à Gabès et à Sfax

En coopération avec les ministères de la Jeunesse et des Sports, de l'Éducation, de la Santé ainsi que le bureau de l'Organisation mondiale de la santé en Tunisie, l'Observatoire national du sport organise deux journées de sensibilisation sous le slogan « Sport sans tabac ».

Ces journées s'inscrivent dans le cadre de l'initiative « Gouvernance urbaine pour la santé et le bien-être » qui est organisée en application de l'accord-cadre relatif à la mise en place d'un plan d'action pour la lutte contre le tabagisme.

Cette initiative vise, en effet, à renforcer la sensibilisation aux risques du tabagisme et à encourager l'adoption de modes de vie sains, tout en déployant le sport comme un moyen de prévention contre le tabagisme et ses dangers, particulièrement dans les rangs des enfants et des jeunes.

La manifestation se déroulera le 21 octobre courant au Lycée sportif de Gabès et le 22 octobre au Lycée sportif de Sfax, avec la contribution des différents partenaires et acteurs.

Ces activités s'inscrivent dans le cadre de la coopération conjointe entre les différentes structures nationales et l'Organisation mondiale de la santé pour soutenir les efforts visant à lutter contre le tabagisme et à renforcer la santé et le bien-être.