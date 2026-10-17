Tunisie: Le Conseil régional du Kef se penche sur la vétusté des réseaux de distribution de l'eau et la relance des puits en panne

Le Conseil régional du gouvernorat du Kef a débattu des problèmes relatifs à l'eau potable ainsi que de la situation des groupements hydrauliques dans les différentes délégations de la région.

Lors de cette séance de travail l'on a également procédé à la présentation des projets hydrauliques programmés et en instance d'exécution. L'objectif de cette séance est d'améliorer l'approvisionnement en eau potable et de renforcer les zones qui souffrent d'un manque des ressources hydrauliques.

Dans ce cadre, Faouzi Ben Ali, chargé de la gestion de la Direction régionale du développement agricole au Kef, a attiré l'attention sur la vétusté des réseaux de distribution et la récurrence des cas d'obstruction au niveau des canalisations. Il a, dans cet ordre d'idées, confirmé qu'on ne lésine pas sur l'effort pour surmonter ces difficultés. Il n'a pas manqué de mentionné que les différentes parties intervenantes, particulièrement la Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux coordonnent ensemble à cet effet.

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De son côté, le chef du district d'exploitation et de distribution des eaux au Kef a confirmé son engagement à suivre les interventions nécessaires pour réparer les dommages engendrés par certains travaux, spécialement les tranchées non remblayées et les canalisations qui ont été laissées à découvert sur les routes. Et ce, de manière à garantir la sécurité des citoyens et à préserver l'infrastructure.

La nécessité de renforcer les ressources hydrauliques dans les zones qui connaissent un manque ou une absence d'approvisionnement a également été abordée. Il a été décidé, à ce titre, de travailler sur la remise en marche des puits profonds en panne après le parachèvement des procédures nécessaires, la mise à disposition des équipements indispensables et le raccordement électrique.

Cette séance, note-t-on, s'inscrit dans le cadre du suivi des préoccupations des citoyens pour trouver des solutions pratiques et durables à la crise de l'approvisionnement en eau potable, de façon à garantir le droit des citoyens et à améliorer leurs conditions de vie dans les différentes zones du gouvernorat du Kef. « L'eau potable est un droit fondamental et l'amélioration de l'approvisionnement demeure parmi les priorités qui exigent la conjugaison des efforts de tous les intervenants et l'accélération du rythme de réalisation des projets programmés », indique-t-on.