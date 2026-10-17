Tunisie: PLF 2027 - 40 MD injectés pour soutenir les entreprises communautaires

Afin de stimuler le développement local et d'accélérer la création d'emplois, l'État tunisien réaffirme son engagement stratégique en faveur des entreprises communautaires. Selon les dispositions des articles 20 et 21 du projet de loi de finances pour l'année 2027, une enveloppe financière supplémentaire de 40 millions de dinars (MD) sera allouée à ces structures pour faciliter leur accès au financement.

Dans le cadre de cette initiative, le gouvernement propose de proroger les mesures spécifiques d'appui aux entreprises communautaires jusqu'au 31 décembre 2028. En vertu de l'article 20 du projet de loi, un montant additionnel de 35 millions de dinars, prélevé sur les ressources du Fonds National pour l'Emploi (FNE), sera directement injecté dans la ligne de financement dédiée à ces entités.

Des prêts sans intérêt ni garantie pour le financement propre

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L'article 21 prévoit quant à lui la création d'une ligne de crédit spécifique dotée de 5 millions de dinars, également issue du FNE. Ce mécanisme permettra d'accorder des prêts à taux zéro et sans exigence de garanties, couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2027. L'objectif principal est d'aider les promoteurs de ces entreprises à consolider leur apport personnel et leur fonds d'implication.

Un succès conditionné par la viabilité des projets

Si l'effort financier public est significatif, la réussite de ce modèle économique repose avant tout sur la capacité des fondateurs à élaborer des projets pertinents. Ces initiatives devront répondre concrètement aux besoins des régions et valoriser leurs spécificités économiques et sociales. Par ailleurs, la mise en place d'un accompagnement technique, administratif et commercial rigoureux demeura un levier indispensable pour pérenniser ces entreprises.