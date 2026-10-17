Tunisie: SCImago 2026 - L'ENSIT renforce son rayonnement scientifique et technologique

L'École Nationale supérieure d'Ingénieurs de Tunis (ENSIT), rattachée à l'Université de Tunis, franchit une étape importante dans son parcours académique. Selon les dernières données publiées par l'établissement, l'école enregistre des progrès significatifs au sein de plusieurs classements scientifiques internationaux pour l'année 2026.

Dans le dernier classement mondial SCImago, l'ENSIT consolide sa position parmi les meilleures institutions nationales. L'établissement se hisse désormais au cinquième rang national en physique, enregistrant une progression remarquable par rapport à sa dixième place occupée en 2024. L'école confirme également sa performance dans plusieurs disciplines clés : elle occupe la sixième place en génie industriel et fabrication, la huitième position en génie mécanique et la neuvième place dans le secteur de l'énergie.

Le système d'évaluation SCImago repose sur des indicateurs scientifiques rigoureux et mesurables. Contrairement aux classements fondés sur la notoriété ou les sondages d'opinion, il mesure de façon objective les résultats de la recherche et l'impact réel des travaux publiés par les chercheurs.

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Au-delà de ces classements académiques, l'ENSIT enregistre des résultats exceptionnels sur le terrain de la propriété intellectuelle. L'école se classe au deuxième rang national pour le nombre de brevets d'invention déposés en 2025. Cela représente une augmentation spectaculaire de 900 % par rapport à l'année 2024. Cette dynamique s'accompagne d'une hausse constante de la production scientifique indexée et d'un renforcement significatif des partenariats internationaux.

Pour l'ENSIT, ces performances traduisent la réussite des réformes engagées. Elles s'inscrivent directement dans le cadre des efforts visant à moderniser la formation des ingénieurs, à stimuler l'innovation et à développer la recherche appliquée. En consolidant son ouverture internationale, l'école renforce son rayonnement tout en contribuant activement au développement technologique et industriel de la Tunisie.