Tunisie: Oncologie - L'Institut Salah Azaïez s'allie à l'Institut Paoli-Calmettes de Marseille pour renforcer la prise en charge

Le ministre de la Santé Mustapha Ferjani a présidé vendredi 16 octobre 2026 la signature d'un mémorandum de coopération entre l'Institut Salah Azaïez et l'Institut Paoli-Calmettes de Marseille.

Cette coopération a pour objectif de soutenir la formation médicale, de renforcer la recherche conjointe et d'améliorer la qualité de la prise en charge des patients atteints de cancer.

Le mémorandum, note-t-on dans un communiqué du ministère de la Santé, se concentre sur le développement des compétences des équipes médicales, l'échange des expertises en oncologie, la réalisation de recherches conjointes et le partage des résultats.

Il est par ailleurs à noter que ce mémorandum de coopération s'inscrit en ligne droite dans les objectifs du plan national de lutte contre le cancer, qui érige le renforcement de la formation continue et l'accès aux technologies de pointe en priorités absolues pour la santé publique.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En s'alliant à un pareil pôle en oncologie, l'Institut Salah Azaïez cherche à optimiser les protocoles de soins thérapeutiques, notamment en matière de radiothérapie de précision et d'immunothérapie ciblée. Et ce, pour faire face à la prévalence croissante des tumeurs malignes en Tunisie.

L'échange de compétences entre les deux établissements permettra également d'intégrer des chercheurs tunisiens à des essais cliniques internationaux et à des publications scientifiques conjointes, élevant ainsi les standards de la recherche fondamentale et appliquée au niveau local.