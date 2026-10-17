Afrique: CSS-AFAD Amadou Diallo - Où regarder le match de la Coupe de la CAF en direct ?

17 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

Le Club Sportif Sfaxien (CSS) affronte l'Académie de football Amadou Diallo (AFAD Plateau), ce samedi 17 octobre 2026, au deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération Africaine de Football (CAF).

La rencontre se déroule à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Le coup d'envoi est prévu à 16h, heure tunisienne.

Le match CSS - AFAD Plateau sera diffusé en direct sur Internet via la plateforme CSS Forever, selon les informations relayées par les médias tunisiens.

Le club sfaxien cherchera à obtenir un résultat positif à l'extérieur avant la manche retour, prévue le samedi 24 octobre au stade Taïeb-Mhiri, à Sfax, à partir de 18h.

Cette double confrontation est décisive pour la qualification au prochain tour de la compétition continentale.

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