Tunisie: Ligue des champions - 2e tour préliminaire - TP Mazembé-CA (14h00) - Le jour le plus long

A l'épreuve du Tout Puissant Mazembe, le Club Africain sera face à un défi continental majeur. Un match au gros impact avant le retour.

À l'heure de retrouver les Corbeaux, le CA s'apprête à disputer une double confrontation aux allures de test de caractère. A présent, entre appétence, revanche et surtout quête de reconnaissance continentale après une longue absence en C1, le onze de Maher Kanzari veut présentement franchir un cap en décrochant un sésame en phase de groupe, ou du moins déjà s'en rapprocher dès aujourd'hui.

Gagner au Congo ou du moins soumettre un adversaire qui doit forcément valider dans son bastion pour ensuite se projeter à Radès, pour le CA, il est essentiel d'espérer capitaliser sur cette réussite pour renforcer la motivation, la cohésion et la culture de la performance au sein de l'organisation de Maher Kanzari.

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Et pour mener à bien sa mission, le CA devra ajuster ce qui doit l'être car la double confrontation face à Djoliba a révélé deux facettes de la formation clubiste, sa capacité à trouver les ressources nécessaires dans les moments décisifs, mais également certaines fragilités défensives qu'il faudra impérativement corriger au Congo aujourd'hui. En clair, en début d'après-midi, la marge d'erreur doit être réduite car la moindre hésitation pourrait se payer cash.

Bloc compact, lignes rapprochées

Sur ce, quelle formation pressentie face aux Corbeaux ? A priori, Maher Kanzari opterait pour un plan de jeu en 4-1-4-1, là où son onze devra trouver le bon équilibre entre sécurité défensive et ambition offensive. Ce faisant, compte tenu des dernières prestations avec un manque de créativité offensive relevé face à Al Ahly Benghazi en amical et des difficultés défensives observées contre l'USBG en Ligue 1, le technicien clubiste opterait pour le maximum de joueurs étrangers dès le départ.

Pourquoi opter pour ce système ? Parce qu'il permet de protéger la défense avec des relayeurs solides qui peuvent se projeter vers l'avant. Défendre en bloc médian, mais ne pas presser haut en permanence sur le terrain de Mazembe. Adopter un bloc compact, avec des lignes rapprochées et une pression collective. Empêcher Mazembe de trouver facilement ses joueurs entre les lignes et surtout limiter les passes dans le dos des défenseurs.

Protéger les couloirs, là où Ben Ali et Zaâlouni doivent éviter de monter simultanément, surtout qu'avec les transitions rapides du TPM, une perte de balle avec les deux latéraux avancés pourrait devenir dangereuse, le CA doit se montrer irréprochable dans ce registre. Devant le gardien Mouhib Chamekh, la paire Ismaïla Simpara-Yassine Bouabid (ou Mamadou Diatta) débuterait la rencontre.

Au milieu donc, pour ratisser large, quadriller et bloquer les issues tout d'abord, Oussama Cherimi, Saidou Khan, Kanté et Zaddem auront du pain sur la planche sur le double plan défensif et offensif. Cet après-midi, en l'absence de la pointe Sadok Kadida, Taddeus Nkeng devrait débuter sur le front de l'attaque. Il sera assisté par Kinzumbi, un joueur qui connaît bien le stade et l'ambiance effervescente du public congolais.

Mais le coach peut aussi ajuster son plan de jeu selon les péripéties du match. Il va sans dire qu'en réserve, Kanzari pourra toujours compter sur l'attaquant Oussama Bouguerra, l'ailier Tetego et l'avant-centre Hamza Mansri. Tenter de conserver suffisamment le ballon pour souffler, gagner les duels, rester concentrés en défense et enfin chercher à gagner sans confondre ambition et précipitation. Un match intelligent à Lubumbashi donnerait aux Clubistes une vraie chance de faire ensuite la différence à Radès.