Afrique: Coupe de la Confédération - Second tour préliminaire - Abidjan (17h00) - Académie Amadou Diallo-CSS - Audace nécessaire

Le CSS doit ramener d'Abidjan une victoire avec la manière pour accentuer ses chances de passage à la phase de groupes lors du retour.

Le premier discours de l'entraîneur Mohamed Kouki résonne sans doute encore dans l'esprit de ses joueurs. En leur demandant d'oublier qu'il y a un match retour et de considérer le duel d'aujourd'hui comme une finale dont le résultat est déterminant, il a défini l'enjeu de cette première manche et la manière avec laquelle il va aborder la rencontre.

Ce sera une partie à vocation offensive où il va falloir presser l'adversaire dans sa zone, mettre de la vitesse et de l'intensité dans le jeu et chercher l'efficacité devant les buts. Ce faisant, haut l'adversaire ivoirien a franchi le premier tour préliminaire aux dépens d'East End Lions de Sierra Léone sans victoire (1-1 à l'aller et 2-2 au retour). Lors des trois derniers matches en championnat ivoirien qui ont suivi, Académie Amadou Diallo a subi une défaite et a fait deux matches nuls. Le coup est donc jouable pour le CSS.

Indices rassurants

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Aujourd'hui, après un revers en L1 face au PSSE, le CSS doit rebondir en C3. Quel que soit le système qui sera adopté face à un adversaire qui évolue la plupart du temps en 4-4 -1-1, l'essentiel sera de chercher la percussion, la verticalité dans le jeu, les appels en profondeur, les failles et les espaces dans la charnière centrale des Ivoiriens.

Malgré le devoir de rester équilibré avec une défense vigilante et un entrejeu sécurisant avec deux milieux récupérateurs, à dégager parmi le trio Hasamadou Ouédraogo, Hakim Mutebé et Jacques Mbé, la nécessité d'aligner deux avants de pointe pour profiter des percées de Belwafi et des centres millimétrés de Maâloul sera nécessaire pour marquer. Aussi, Mohamed Kouki apprécie beaucoup Emmanuel Ogbole, un attaquant qu'il trouve fiable et qu'il a beaucoup utilisé la saison passée.

Mais il ne peut pas se passer cependant de Josna Loulendo qui s'est affirmé en ce début de saison comme un joueur de pointe qui peut offrir des solutions dans le compartiment offensif. L'association de cette paire d'attaque sera le témoignage du choix de l'audace afin de jouer non pas uniquement pour bien se défendre et ne pas prendre de but mais essentiellement pour marquer et pour gagner.