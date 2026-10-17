Tunisie: Irak - Le Tunisien Habib Oueslati signe un doublé, dont un retourné acrobatique spectaculaire

Le Tunisien Habib Oueslati a signé un doublé lors de la victoire de son équipe, le Newrouz SC, face à Al-Minaa (2-0), dimanche, pour le compte de la 10e journée du championnat irakien de football.

Le milieu offensif tunisien a inscrit les deux buts de la rencontre aux 33e et 45e+3 minutes, permettant à son équipe de s'emparer seule de la deuxième place du classement avec 21 points, à deux longueurs du leader, Al-Karama (23 pts).

La première réalisation de Oueslati a particulièrement retenu l'attention des amateurs de football sur les plateformes arabes. Servi par son coéquipier Mohamed Dalawer, le Tunisien a contrôlé le ballon de la poitrine avant d'exécuter un retourné acrobatique de l'extérieur de la surface de réparation, logeant le ballon au fond des filets du gardien d'Al-Minaa. Ce geste spectaculaire pourrait lui ouvrir les portes d'une nomination au prix Puskas de la FIFA, qui récompense le plus beau but de l'année.

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Âgé de 29 ans, Oueslati évolue au poste de milieu offensif. Avant de rejoindre le Newrouz SC en juillet dernier, il a porté les couleurs des équipes réserves de l'Olympique lyonnais et du SCO Angers, ainsi que celles du Club sportif sfaxien. Il a ensuite poursuivi sa carrière dans plusieurs clubs chypriotes, dont le Karmiotissa FC, avant de rejoindre le championnat irakien, où il a évolué sous les couleurs d'Al-Talaba puis du Newrouz SC.