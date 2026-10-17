Afrique: Coupe de la Confédération - Second tour préliminaire - à Sfax-(15h30) - ESZ-AS Real Bamako : Prendre option

Face à l'AS Real Bamako, un cador du championnat malien, l'Espérance Sportive de Zarzis doit mouiller le maillot pour l'emporter et préserver par là même ses chances intactes de qualification pour le match retour.

Après une première victoire sur l'ESHS qui lui a permis de jauger le potentiel humain à disposition, le coach Chokri Khatoui a maintenant un appétit davantage aiguisé. « Mes protégés ont réalisé une excellente performance lors de leur dernière victoire (2-0) et je les sens bien dans leurs jambes pour réaliser l'exploit de passer en phase de groupes de la Coupe de la CAF au terme de cette double confrontation face au Réal Bamako».

Toutefois, gare à tout excès d'optimisme face à un adversaire qui a terminé la saison dernière 3e au classement, à un seul point du dauphin, le Stade Malien. Il faudra rester mesuré et aborder avec prudence ce premier round face à une équipe qui sait voyager et qui dispose d'un arsenal offensif.

Vers une défense à cinq

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans un match aller qui se joue à domicile, il y a un facteur important à prendre en considération : ne pas prendre de but. Une petite victoire par (1-0) vaut mieux qu'un succès sur le score de (2-1) ou encore (3-2) car un but marqué à l'extérieur qui compte double en cas d'égalité donne des ailes et met dans une zone de confort l'équipe visiteuse.

Ce faisant, le recours à une défense à cinq est fortement pressenti avec la possibilité d'intégrer Lamjed Rjili dans la charnière centrale aux côtés de Samba Diop et Sadok Touj, avec les Hazem Mounadi (ou Dhiflaoui) et Jassem Belkhilani comme pistons sur les couloirs. Au milieu, il faudra aussi du renfort car David Roy Nyengue, malgré la forme affichée, ne peut fermer à lui tout seul les espaces. En attaque, le match contre l'ESHS a montré que Hamdi Lâabidi, sur qui tous les espoirs reposent pour trouver plus d'une fois le chemin du but, a besoin de joueurs de couloir, comme Mohamed Hédi Jertila, qui distillent les dernières passes décisives et les centrages bien travaillés.

Ainsi Amine Tajouri est pressenti dans le onze de départ après avoir été utilisé comme joker. Il y a aussi, mais à un degré moindre, l'option Adem Garreb, mais ce sera en cours de jeu. La principale consigne de Khatoui à ses joueurs sera de garder toujours cet équilibre dans le dispositif et de ne pas perdre trop de ballons au milieu face à une équipe qui manie bien l'attaque rapide. Le succès, indispensable pour prendre un avantage psychologique sur son coriace adversaire du jour avant la bataille du match retour, doit donc être construit avec patience et intelligence.