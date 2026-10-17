Tunisie: USA - Ahmed Jaouadi décroche l'or sur 1500m et surpasse le champion olympique Bobby Finke

17 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

Le nageur tunisien Ahmed Jaouadi a réalisé une performance éclatante en décrochant la médaille d'or du 1500 mètres nage libre lors du meeting de l'Université de Virginie, disputé en petit bassin (25 mètres).

Auteur d'un chrono remarquable de 14 minutes, 29 secondes et 94 centièmes, le prodigieux nageur tunisien s'est imposé devant le champion olympique américain en titre, Bobby Finke, marquant ainsi les esprits au niveau international.

Cette démonstration de force s'inscrit dans le cadre de sa préparation intensive pour les prochains Championnats du monde de natation en petit bassin, prévus au mois de décembre à Pékin, en Chine.

Au cours du même meeting, Ahmed Jaouadi a confirmé sa forme étincelante en s'adjugeant également la médaille d'or sur le 800 mètres nage libre, signant à cette occasion le deuxième meilleur temps mondial de l'année sur la distance. Une dynamique prometteuse à l'approche du rendez-vous mondial.

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