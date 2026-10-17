Angola: Le pays et la Chine renforcent leur coopération dans le domaine de l'enseignement professionnel

Luanda — Le secrétaire d'État au Travail et à la Sécurité sociale de l'Angola, Pedro José Filipe, et le ministre chinois de l'Éducation ont renforcé ce vendredi, en Chine, leur coopération dans le domaine de l'enseignement technique et de la formation professionnelle.

Cet accord a été consolidé lors de la Conférence mondiale sur le développement de l'enseignement technique et professionnel, qui se tient du 15 au 17 octobre dans la ville de Tianjin, selon un communiqué transmis à l'ANGOP.

Le document précise que la participation de l'Angola à cet événement s'inscrit dans le cadre des efforts visant à améliorer les compétences de la main-d'oeuvre nationale, à favoriser l'employabilité des jeunes et à adapter la formation professionnelle aux besoins du marché du travail et à la diversification de l'économie.

Il ajoute que la délégation angolaise a prévu des rencontres avec des organismes chinois et des représentants d'établissements de formation afin d'explorer les possibilités de coopération dans les domaines de la formation des formateurs, de la certification des compétences, du transfert de technologies et des échanges institutionnels.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'événement réunit des ministres, des responsables gouvernementaux, des diplomates, des institutions de formation, des entreprises et des organisations internationales de dizaines de pays, dans le but de partager des expériences et de renforcer la coopération dans le domaine de l'enseignement technique et de la formation professionnelle.

L'Angola et la Chine entretiennent un partenariat stratégique de longue date, dans lequel la formation des cadres et le développement du capital humain occupent une place prépondérante.