Angola: Un secrétaire d'État plaide en faveur de la viabilité financière de l'ISSFAA

Benguela — Le secrétaire d'État chargé de la protection des objectifs stratégiques, António de Sousa Queirós, a souligné ce vendredi la nécessité d'assurer la viabilité financière de l'Institut de sécurité sociale des Forces armées angolaises (ISSFAA).

S'exprimant dans la ville de Benguela, lors du IIe Conseil consultatif de l'ISSFAA, António de Sousa Queirós a énuméré certaines mesures proposées pour atteindre cet objectif.

Pour le secrétaire d'État, il convient de privilégier la remise en état, l'achèvement et la rentabilisation des actifs présentant le plus grand potentiel économique afin d'assurer la viabilité financière de l'ISSFAA.

En outre, le responsable gouvernemental a souligné l'importance d'optimiser les ressources disponibles et de maximiser le retour sur les investissements réalisés.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

À cet égard, a-t-il insisté, la priorité est de réhabiliter les infrastructures et les actifs dégradés, d'achever les projets structurants en cours et de promouvoir l'utilisation efficace des biens patrimoniaux capables de générer des recettes, de réduire les coûts d'exploitation et de créer une valeur économique durable.

« Ainsi, les efforts doivent être orientés vers l'identification d'entreprises nationales dans lesquelles l'institution deviendrait actionnaire privilégié, en vue de résoudre les problèmes les plus pressants rencontrés par les bénéficiaires », a-t-il expliqué.

Il a également mis l'accent sur les soins médicaux et la prise en charge médicamenteuse, qu'il considère comme un autre axe qui, selon lui, « ne doit pas être négligé, car il comporte des défis compte tenu des insuffisances encore constatées ».

Atténuation des risques

En ce qui concerne l'atténuation des risques, la formation et le développement du capital humain, il a recommandé à l'ISSFAA d'adopter une approche intégrée, axée sur la prévention, la modernisation institutionnelle et l'amélioration continue de la qualité des services fournis à ses bénéficiaires.

De même, il a préconisé le renforcement des mécanismes d'identification, d'évaluation, de prévention et de contrôle des risques financiers, opérationnels, administratifs et technologiques.

C'est dans ce contexte qu'António de Sousa Queirós a appelé à accorder une attention particulière à la viabilité du système de protection sociale, à la sécurité de l'information et à la transparence dans la gestion des ressources.

Une autre proposition concerne l'investissement dans le développement des compétences, la mise à jour des connaissances et la préparation du personnel face aux défis actuels et futurs de l'Institut.

Selon lui, il est nécessaire de promouvoir une culture institutionnelle fondée sur la compétence, la responsabilité, l'éthique et les résultats, le capital humain constituant l'un des principaux atouts stratégiques de l'ISSFAA.

Les politiques de valorisation professionnelle, d'évaluation des performances, de gestion des talents, de transmission des connaissances et de préparation des nouveaux dirigeants constituent, selon le responsable, la voie à suivre.

Ainsi, António de Sousa Queirós espère que les résultats de ce Conseil consultatif contribueront au développement institutionnel de l'ISSFAA ainsi qu'au bien-être des bénéficiaires et de leurs familles.

Sous la devise « Renforcer le système de protection sociale des FAA, honorer les engagements, servir avec humanisme et excellence », le IIe Conseil consultatif de l'ISSFAA se tient à Benguela avec la participation des responsables des services provinciaux de cet organisme et de ses partenaires.

Les participants abordent, entre autres thèmes, l'état actuel du système de protection sociale obligatoire des Forces armées angolaises, l'assistance et la protection sociales, la preuve de vie et ses résultats, ainsi que les défis actuels et l'humanisation de la prise en charge des bénéficiaires. JH/CRB/LUZ