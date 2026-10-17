Angola: Le gouvernement garantit des politiques publiques adaptées à la réalité des entrepreneurs

Luanda — Le gouverneur de Luanda, Luís Nunes, s'est engagé ce vendredi, dans la capitale du pays, à ce que son département mette en place des politiques publiques plus inclusives et en phase avec la réalité des entrepreneurs.

S'exprimant lors de l'ouverture de la deuxième édition du Salon de l'entrepreneuriat de Luanda (FEL), il a affirmé que l'objectif était de créer les conditions pour que l'entrepreneuriat ne soit pas un acte de survie, mais un choix de croissance et de développement.

Le gouverneur a reconnu que l'entrepreneuriat va au-delà du simple acte formel de création d'une entreprise ou d'un plan d'affaires structuré.

Pour lui, cela implique de la résilience, de l'adaptation et la création de solutions adaptées à des contextes concrets.

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À cette occasion, il a souligné que la réalité de Luanda se compose de milliers de petites entreprises de subsistance réparties dans les marchés, les quartiers et les rues qui, bien qu'informelles, constituent des exemples de créativité, d'effort et de foi en un avenir meilleur.

En ce sens, Luís Nunes a souligné que la force entrepreneuriale des citoyens est l'un des plus grands atouts de la province de Luanda.

Il a noté que la capitale du pays est actuellement le plus grand centre national de micro, petites et moyennes entreprises, ainsi que de start-ups dotées de modèles économiques viables et d'une forte composante technologique.

Selon le gouverneur, cet écosystème s'est progressivement consolidé avec l'émergence d'incubateurs, de centres d'innovation, d'accélérateurs, de réseaux de suivi et d'institutions telles que l'Académie des entrepreneurs de Luanda.

Au vu de ces indicateurs, la FEL a vu le jour en tant que plateforme essentielle au progrès économique et social de la province, en cohérence avec le Plan national de développement (2023-2027), qui comporte des axes prioritaires, parmi lesquels la promotion de l'emploi et la diversification de la base productive nationale, selon Luís Nunes.

Le salon dure trois jours et accueille 150 exposants issus des secteurs de l'alimentation et des boissons, de la technologie, de la santé et de l'artisanat.

À l'initiative du gouvernement provincial de Luanda (GPL), cet événement vise à promouvoir l'esprit d'entreprise, à encourager l'innovation et à mettre en relation les talents avec les opportunités et le développement.

Au cours de cet événement, des débats porteront sur des thèmes liés aux affaires en Angola et aux défis de l'entrepreneuriat. ACC/CS/LUZ