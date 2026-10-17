Angola: Le MINSA renforce la surveillance épidémiologique pour prévenir la MPOX

Luanda — Le ministère de la Santé (MINSA) a renforcé jeudi les mesures de surveillance dans la province de Luanda, dans le cadre de la préparation du Système national de santé à la réponse aux urgences de santé publique, en mettant l'accent sur la prévention de la MPOX.

Cette action s'est déroulée dans le cadre d'une mission technique conjointe de l'Unité de mise en oeuvre des projets de formation des ressources humaines en santé (UIP-PFRHS) et de préparation à la réponse et à la résilience face aux urgences sanitaires (PPRRES), selon un communiqué transmis aujourd'hui à l'ANGOP.

À cette occasion, la responsable du département de santé publique de Luanda, Luísa Paulo, a présenté la structure opérationnelle des deux antennes épidémiologiques chargées de couvrir les 16 municipalités de la province de Luanda.

Selon elle, ces structures jouent un rôle déterminant dans la détection précoce des signaux d'alerte, la notification des événements suspects, l'enquête sur les cas et la coordination permanente entre les établissements de santé et les équipes d'intervention rapide.

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Luísa Paulo a mis en avant l'importance d'assurer le suivi des contacts et de dispenser une formation technique continue aux équipes sanitaires, en tant que mesures fondamentales pour interrompre les chaînes de transmission.

En ce qui concerne la variole du singe, elle a attiré l'attention sur les modes de transmission, qui se font par contact direct avec des lésions cutanées, des fluides corporels ou des objets contaminés. Elle a donc plaidé en faveur d'un renforcement des actions de sensibilisation de la population, en encourageant le recours rapide aux services de santé et la lutte contre la stigmatisation sociale.

De son côté, le coordinateur technique de l'UIP-PFRHS, Job Monteiro, a souligné que la proximité avec les professionnels sur le terrain et l'évaluation directe des procédures opérationnelles permettent de consolider la qualité des informations sanitaires et d'optimiser la réponse aux menaces épidémiologiques.

La commission technique était composée d'experts et de techniciens de l'UIP-PFRHS, du PPRRES et de différentes directions du Ministère de la Santé. SJ/DP/LUZ