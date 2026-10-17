Angola: Luanda renforce la recherche active des enfants dont la vaccination est incomplète

16 Octobre 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — La recherche active visant à identifier les enfants dont la vaccination est incomplète a été renforcée à Luanda, après la découverte d'un enfant âgé d'un an qui n'avait reçu que le vaccin à la naissance.

Selon un communiqué de presse transmis à l'ANGOP ce vendredi, le cas s'est produit dans la municipalité de Maianga, et il a été constaté que l'enfant en question n'avait pas reçu les doses suivantes.

La situation a été identifiée lors d'une visite technique menée par des équipes du Ministère de la Santé (MINSA), qui ont accompagné les actions de sensibilisation communautaire et de prévention des maladies, notamment la variole du singe, la COVID-19 et l'importance de la vaccination systématique.

La mission a réuni la Direction nationale de la santé publique (DNSP) et l'Unité de mise en oeuvre des projets du MINSA, dans le cadre du Projet de formation des ressources humaines en santé (PFRHS).

Elle a également bénéficié du soutien du Projet de préparation, de réponse et de résilience face aux urgences sanitaires (PPRRES), dans le cadre du suivi des activités des antennes épidémiologiques de Luanda et de Bengo. ANM/DP/LUZ

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