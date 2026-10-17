Angola: Plus de 20 films nationaux seront présentés au FIC

Luanda — Vingt-cinq films nationaux seront présentés pendant les six jours du Festival international du cinéma de Luanda (FIC Luanda), qui fait son retour dans la capitale angolaise, a indiqué ce vendredi le coordinateur de la communication, Cláudino Fonseca.

Le festival, qui se déroulera du 28 octobre au 2 novembre 2026, après 11 ans d'interruption (depuis 2015), propose une programmation d'environ 120 oeuvres provenant de plus de 18 pays.

Cette information a été communiquée lors d'une rencontre avec des journalistes, à Luanda, afin de faire le point sur les préparatifs de la 8e édition du festival, qui réunira des productions nationales et étrangères dans le cadre de six compétitions officielles et de cinq sections parallèles.

L'événement prévoit la participation de 15 invités internationaux et a pour objectif de promouvoir la production cinématographique nationale, d'encourager les échanges entre professionnels du secteur et d'élargir les possibilités de diffusion et de projection des films angolais.

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Les films seront projetés à la Cinémathèque nationale, au Cone Teatro Nacional, au Cinemax Fortaleza, à l'Institut Guimarães Rosa, à l'Institut Camões et au Largo do Kinaxixi.

La programmation comprend des oeuvres provenant de pays africains, européens et sud-américains, notamment de l'Angola, du Nigeria, du Brésil, du Mozambique, du Cap-Vert, de la Guinée-Bissau et de São Tomé-et-Príncipe.

Le Nigeria sera le pays à l'honneur de cette édition.

Parmi les films sélectionnés pour la compétition internationale de fiction figurent « Variations on a Theme », de Devon Delmar et Jason Jacobs, lauréat à Rotterdam, « Sirat », d'Oliver Laxe, primé à Cannes, et « Congo Boy », de Rafiki Fariala, présenté dans la section « Un Certain Regard » du Festival de Cannes.

La sélection comprend également « Time to Change », de la réalisatrice angolaise Pocas Pascoal, « O Riso e a Faca », de Pedro Pinho, « Amilcar », de Miguel Eek, « Narciso », du Brésilien Jeferson De, et « The Odds », du Nigérian Kewa Oni, qui sera présenté en première mondiale à Luanda.

Le Festival international du cinéma de Luanda est organisé par l'Association nationale des industries créatives, en collaboration avec le Ministère de la Culture.