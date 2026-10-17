Congo-Brazzaville: Digitalisation de l'administration - Le comité de pilotage fixe ses priorités

Le vice-Premier ministre chargé de la Coordination des infrastructures de développement et de l'Aménagement du territoire, Jean Jacques Bouya, a présidé le 15 octobre à Brazzaville la première réunion du comité de pilotage de la task force sur la digitalisation de l'administration publique.

La rencontre réunissant un sous-groupe du gouvernement et des représentants du comité technique a permis de prendre des décisions sur les priorités qui seront présentées au Premier ministre et au comité stratégique.

Institué par le décret n°2026-261 du 29 janvier 2026, le comité de pilotage a pour objectif d'amorcer une transformation culturelle, structurelle et technologique de l'administration. Cette transformation repose sur trois leviers, notamment la modernisation des infrastructures, avec la mise en place des outils, des serveurs et de la connectivité nécessaires pour soutenir cette transition; la simplification des processus afin de revoir les manières de travailler pour rendre les démarches fluides, intuitives et entièrement dématérialisées et la formation, avec la mise de l'humain au centre du dispositif.

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« La technologie n'est rien sans l'humain », a martelé le vice-Premier ministre, annonçant des investissements massifs dans le renforcement des compétences de toutes les équipes, pour que chacun devienne un acteur-clé de cette transformation.

Pour le président du comité de pilotage, cette démarche répond à une nécessité stratégique. Il a rappelé que les organisations qui visent les résultats sont de plus en plus astreintes au processus de digitalisation. « Les effets induits de ce processus dans l'administration publique et privée sont tellement nombreux qu'aucune société ambitieuse ne peut s'en départir. Elle s'impose donc à nous tous, et au regard des challenges socio-économiques qui nous entraînent, la digitalisation est la voie du salut collectif », a-t-il soutenu.

Devant les attentes des citoyens et usagers de l'administration publique, qui exigent désormais l'accélération, la transparence, l'accessibilité en tout temps et en tout lieu, il a estimé que « l'inertie bureaucratique ou les méthodes d'une autre époque ne sont plus d'actualité et nous n'avons pas d'autre option que de passer par ce chemin », a-t-il expliqué, avant de souligner que la digitalisation est, pour tous les États du monde, « le levier indispensable dans l'optimisation de nos ressources et, surtout, l'accroissement de notre productivité et donc de notre développement ».

Le vice-Premier ministre a, par ailleurs, insisté sur le caractère collectif de l'oeuvre. Il a appelé à la confiance mutuelle, au dialogue collaboratif et à une synergie forte entre tous les secteurs de l'administration, les partenaires techniques et les usagers. « Une transition numérique réussie ne se décrète pas. Elle se co-construit », a-t-il souligné.

Ainsi, au terme des travaux, quatre chantiers opérationnels ont été retenus par le comité de pilotage. Le premier a concerné les échanges menés avec le ministère de l'Intérieur et le ministère des Affaires étrangères, du Tourisme et de la Réforme de l'État sur les procédures de e-visa et d'autorisation d'entrée pour les citoyens africains, qui pourront entrer sans visa à partir de janvier 2027. Le deuxième a porté sur la digitalisation des casiers judiciaires et des actes de naissance, avec les équipes du ministère de la Justice.

Le troisième a impliqué la fiabilisation du fichier des fonctionnaires conduite avec le ministre d'État chargé de la Fonction publique, Pierre Mabiala. « Il y a eu de gros progrès qui ont été réalisés depuis six semaines et cela va aussi être lancé avant la fin de l'année », a indiqué le porte-parole du comité de pilotage, le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, Frédéric Nzé.

Le quatrième, demandé par le vice-Premier ministre, a porté sur les régies financières et le foncier, en vue de préparer les travaux d'interopérabilité et de partage de données qui permettront, l'année prochaine de livrer davantage de succès au niveau des collectes, des recettes, de la mobilisation des revenus et des contrôles de la dépense.

Saluant l'engagement des membres du gouvernement et des équipes techniques dans la mise en place de ce processus de développement administratif et technologique, le vice-Premier ministre a réaffirmé la vision du président de la République, celle d'une administration « moderne, performante, inclusive et résolument tournée vers le progrès ».