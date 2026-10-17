Afrique: Sécurité sociale - Le Congo et l'Algérie raffermissent leur coopération

Dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre la République du Congo et la République algérienne démocratique et populaire, la ministre de la Sécurité sociale, de la Prévoyance sociale et de la Solidarité nationale, Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babackas, a échangé le 15 octobre à Brazzaville avec l'ambassadeur d'Algérie au Congo, Azeddine Riache. Cet échange a permis d'explorer plusieurs pistes de coopération dans le domaine de la sécurité sociale.

Au centre des discussions entre les deux personnalités, la question de la formation des cadres congolais. L'Algérie a proposé des offres de bourses de formation de niveau master au sein de l'École nationale supérieure de la sécurité sociale. Cette opportunité vise à renforcer les compétences des agents du secteur et à consolider le capital humain du ministère congolais de la Sécurité sociale. « Une initiative qui devrait permettre aux cadres congolais de bénéficier d'une expertise reconnue dans le domaine de la protection sociale », a indiqué le diplomate algérien.

L'autre point majeur de cette rencontre a été l'accélération des discussions sur le projet d'accord en matière de sécurité sociale. Les deux parties ont examiné les moyens de finaliser le texte en vue de sa conclusion et de sa signature prochaine, à l'occasion de la prochaine session de la commission mixte. Une fois signé, cet accord offrira un cadre juridique solide pour favoriser et encourager la coopération dans plusieurs domaines-clés, notamment l'échange d'informations, le partage d'expertise et d'expériences, la diffusion des bonnes pratiques ainsi que la formation continue des cadres du ministère de la Sécurité sociale.

Cette rencontre témoigne de la volonté des deux pays de dynamiser leur coopération bilatérale dans un secteur essentiel au bien-être des populations. À travers cet accord, l'Algérie et le Congo entendent mettre en place un instrument juridique durable, capable de répondre aux besoins croissants de leurs systèmes de sécurité sociale respectifs.

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