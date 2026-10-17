Congo-Brazzaville: CEO - Lancement de la troisième édition du programme national des bourses de recherche

Le Centre d'excellence d'Oyo pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique (CEO) lance la troisième édition de son programme national de bourses de recherche destiné aux étudiants congolais inscrits en master2 ou en doctorat dans les établissements publics d'enseignement supérieur ainsi qu'aux candidats de niveau post-master rattaché à une institution de recherche.

L'ouverture des dépôts de candidatures est prévue pour le 22 octobre courant tandis que la clôture aura lieu le 30 novembre. Le démarrage prévisionnel des bourses se fera à partir de janvier 2027. Les bourses comprennent une allocation mensuelle, un hébergement au CEO ainsi qu'un accès aux infrastructures de recherche, aux laboratoires et à un encadrement scientifique conformément aux conditions du programme. « Les projets proposés devront être en adéquation avec les thématiques de recherche du Centre et contribuer au développement de solutions scientifiques et technologiques adaptées aux besoins du pays », a souligne le communiqué du CEO y relatif.

Les candidatures doivent être soumises exclusivement en ligne. Les candidats sont invités à consulter les informations relatives au programme et à soumettre leur dossier à travers le site officiel du centre : www.ceo.cg