Afrique Centrale: CEEAC - La nouvelle équipe dirigeante encouragée par Denis Sassou N'Guesso

17 Octobre 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)

La nouvelle équipe dirigeante de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC), conduite par la présidente en exercice du Conseil des ministres, Rosario Mbasogo Kung, a été reçue par le président de la République du Congo, Denis Sassou N'Guesso.

« Nous avons présenté l'exécutif communautaire au président de la République du Congo et l'ensemble des activités que nous sommes en train de réaliser. Nous avons reçu de lui des orientations qui aident à garantir un meilleur développement de la communauté », a expliqué Rosario Mbasogo Kung qui est, par ailleurs, ministre de l'Intégration régionale de la Guinée équatoriale.

Selon elle, le président Denis Sassou N'Guesso les a encouragés à travailler sur les objectifs pratiques, notamment les infrastructures, le renforcement des échanges inter- États, la consolidation de l'économie de la communauté... « Nous avons aussi par la même occasion remis au président de la République du Congo l'invitation au sommet qui se tiendra très prochainement à Malabo », a fait savoir la présidente en exercice de la Commission de la CEEAC.

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En dépit de la morosité de l'économie mondiale, Rosario Mbasogo Kung a affirmé que grâce aux efforts conjugués de tous les pays membres la communauté se porte bien. « Mais il y a des améliorations à faire sur le renforcement des économies, sur la paix, la libre-circulation des personnes et des biens », a-t-elle nuancé en soulignant que le président Denis Sassou N'Guesso est pour eux un appui important.

La nouvelle équipe dirigeante de la Commission de la CEEAC a été installée à la suite d'un processus de renouvellement initié fin 2025 et finalisé par la prestation de serment officielle, le 2 mars 2026, à Malabo sous la direction du président en exercice de l'organisation, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo.

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