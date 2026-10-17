Afrique Centrale: Brazzaville abrite la conférence régionale « Sa Zlecaf »

17 Octobre 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Rominique Makaya

Du 21 au 23 octobre courant, la capitale congolaise abritera la conférence régionale « Sa Zlecaf » pour l'Afrique centrale sur le thème « Libérer le potentiel économique des femmes d'Afrique centrale pour accélérer la mise en oeuvre inclusive de la Zlecaf ».

Un rendez-vous placé sous le haut patronage du président de la République, Denis Sassou N'Guesso, « Panafricain, militant de la première heure de l'intégration régionale », à en croire la ministre du Commerce, des Approvisionnements et de la Consommation, chargée de la Zone de libre-échange continentale (Zlecaf), Jacqueline Lydia Mikolo.

Cette conférence, qui place les femmes au coeur de la transformation économique de l'Afrique centrale, réunira les acteurs institutionnels, les partenaires techniques et financiers, les entrepreneurs et les opérateurs économiques. Objectifs : renforcer la participation des femmes au commerce intra-africain, promouvoir l'entrepreneuriat féminin et favoriser l'accès de cellles-ci aux opportunités offertes par le marché continental.

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« Sa Zlecaf » sera ponctuée des tables rondes, des sessions techniques, des ateliers expositions-ventes et des rencontres B2B. Il est en effet question de faire du commerce un levier d'autonomisation des femmes, de création de richesses et de développement inclusif pour l'Afrique centrale tout en mettant en relief les opportunités que la Zlecaf offre aux femmes, actrices d'un avenir prospère pour le continent.

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