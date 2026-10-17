Afrique: Accès à l'eau - Le Congo et l'Égypte entendent renforcer leur coopération

Le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, Bruno Jean Richard Itoua, s'est entretenu, le 16 octobre, à Brazzaville avec la nouvelle ambassadrice d'Égypte au Congo, Nazly Aly Ahmed Zaky Elfayoumy. Ils ont évoqué la participation du Congo à la 9e édition de la Semaine de l'eau du Caire, du 25 au 29 octobre 2026, et les perspectives de renforcement de la coopération congolo-égyptienne dans les domaines de l'eau et de l'électricité.

Le renforcement des relations entre la République du Congo et l'Égypte dans les domaines de l'énergie et de l'eau était au centre de l'entretien entre le ministre Bruno Jean Richard Itoua et la nouvelle ambassadrice égyptienne, Nazly Aly Ahmed Zaky Elfayoumy. La rencontre a notamment permis d'évoquer le prochain déplacement du ministre en Égypte, où il prendra part, aux côtés d'autres responsables gouvernementaux africains, à la Semaine de l'eau du Caire.

Ce séjour au Caire sera également l'occasion pour le membre du gouvernement congolais d'échanger avec des officiels égyptiens sur les perspectives de consolidation des relations bilatérales. « Nous avons parlé de son voyage, parce qu'il va faire le déplacement en Égypte la semaine prochaine, en vue de participer à une conférence concernant l'eau et l'électricité. Nous avons également regardé la manière de renforcer les relations bilatérales entre le Congo et l'Égypte », a expliqué Nazly Aly Ahmed Zaky Elfayoumy.

La diplomate égyptienne a précisé que les discussions porteront notamment sur la mobilisation et la gestion des ressources en eau en Afrique, avec pour objectif de favoriser un accès durable à cette ressource essentielle. « Ils vont parler des ressources, comment développer les ressources d'eau de manière à ce que l'eau ne manque plus en Afrique », a-t-elle souligné.

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Signalons que l'Égypte va accueillir cet évènement, du 25 au 29 octobre, consacré à la coopération mondiale en matière de gestion des ressources hydriques. La rencontre réunira des représentants des gouvernements, des experts, des organisations internationales et des partenaires au développement autour des défis liés à la disponibilité de l'eau, à sa gestion et à sa gouvernance. Les travaux de cette édition mettront l'accent, entre autres, sur le rôle des partenariats internationaux dans la réalisation des Objectifs de développement durable, dans un contexte marqué par les effets du changement climatique et la croissance démographique, qui accentuent les pressions sur les ressources hydriques.

Les participants aborderont également la gouvernance de l'eau, la gestion intégrée des ressources, les innovations technologiques et le recours à l'intelligence artificielle pour améliorer l'efficacité des systèmes hydrauliques. Pour la République du Congo, la participation à cette rencontre constitue une occasion d'échanger sur les réponses à apporter aux défis de l'accès à l'eau et à l'électricité, mais aussi d'explorer de nouvelles pistes de coopération avec l'Égypte.