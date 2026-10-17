Sénégal: Une organisation féministe engage la réflexion sur les violences basées sur le genre et les droits des femmes

Mbour — L'organisation féministe J-GEN Sénégal a engagé, vendredi à Mbour, une concertation avec les acteurs de la société civile et les autorités locales en vue de documenter les défis liés aux droits des femmes et des filles, notamment les violences basées sur le genre, en vue de formuler des recommandations pour une meilleure prise en charge de leurs préoccupations dans les politiques publiques, a indiqué sa directrice exécutive, Maimouna Astou Yade.

"Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des pré-assises nationales citoyennes sur les droits des femmes et des filles au Sénégal, une initiative portée par la société civile féminine et féministe, sous l'impulsion de J-GEN, en collaboration avec plusieurs organisations nationales de défense des droits des femmes, des associations féministes et des structures locales", a-t-elle déclaré.

Selon Maimouna Astou Yade, ces concertations visent à identifier, dans les différents territoires, les difficultés auxquelles les femmes et les jeunes filles sont confrontées, afin de proposer des réponses adaptées à leurs réalités.

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"Nous avons identifié dix thématiques essentielles, parmi lesquelles l'environnement, les violences sexuelles et sexistes, l'autonomisation économique et le leadership politique des femmes", a-t-elle expliqué, soulignant l'importance de faire entendre les préoccupations des femmes dans la définition des politiques publiques.

Mme Yade a estimé que, quinze ans après l'adoption de la loi sur la parité, il est nécessaire que les femmes procèdent à leur propre évaluation des avancées enregistrées et des défis persistants, afin de permettre aux autorités territoriales et nationales de mieux orienter leurs interventions.

Elle a également insisté sur la nécessité pour les femmes de renforcer leur positionnement dans l'espace public, estimant que leur participation à la vie politique, économique et sociale doit se traduire par des actions collectives et des résultats concrets.

Le maire de Mbour, Cheikh Issa Sall, a salué cette initiative, rappelant que le Sénégal ne saurait réaliser son développement en marginalisant plus de 51 % de sa population.

Il a réaffirmé l'engagement de la municipalité à accompagner les initiatives en faveur de la promotion des droits des femmes, de leur autonomisation et de l'entrepreneuriat féminin, précisant que la commune apporte un soutien logistique et financier à cette démarche.

"Le respect des droits des femmes n'est plus une option, c'est une obligation", a-t-il déclaré, exprimant son intérêt pour les conclusions des travaux, qui pourraient contribuer au renforcement des mesures prises par le conseil municipal en faveur des femmes et des filles.

L'adjoint au préfet du département de Mbour, Mamadou Farba Sy, a, pour sa part, souligné l'importance de réunir les différentes parties prenantes afin d'identifier les obstacles auxquels les femmes et les filles sont confrontées et de rechercher des solutions durables.

Il a rappelé que la Constitution sénégalaise consacre le principe d'égalité entre les hommes et les femmes et que la loi sur la parité vise à renforcer leur représentation dans les instances de décision.

M. Sy a encouragé les femmes à s'investir davantage dans les instances électives, notamment en présentant leur candidature aux élections municipales et législatives.

La tournée nationale de J-GEN, entamée le 13 octobre, comprend plusieurs étapes dans la région de Thiès, notamment à Thiès, Tivaouane et Mbour, en prélude aux assises nationales citoyennes consacrées aux droits des femmes et des filles.