Sénégal: Décès de Mody Niang, inspecteur de l'éducation à la retraite

Dakar — Mody Niang, inspecteur de l'éducation à la retraite et chroniqueur réputé, est décédé samedi à Dakar, annoncent plusieurs médias de la place.

Il sera inhumé le même jour à Koki, son village natal dans la région de Louga, à la suite de la levée du corps à l'hôpital Principal de Dakar, selon sa famille.

Mody Niang est une figure connue dans l'espace public pour ses nombreuses contributions dans la presse qui dénoncent souvent la corruption et la politisation des fonds publics.

Il était président du Conseil d'administration du journal Le Soleil, avant de démissionner.