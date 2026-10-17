Sénégal: Sindia - La municipalité mobilise 35 millions de francs CFA pour des fournitures scolaires

Sindia — La municipalité de Sindia a mobilisé une enveloppe de 35 millions de francs CFA pour l'acquisition de fournitures scolaires destinées aux élèves de la commune, au titre de l'année académique 2026-2027, a indiqué, vendredi, sa première adjointe au maire, Yacine Dione, soulignant les efforts de la collectivité pour alléger les charges des familles et améliorer les conditions d'apprentissage.

"Nous sommes réunis aujourd'hui pour procéder à la remise de fournitures scolaires destinées aux élèves et aux écoles de la commune de Sindia, dans le cadre de l'année académique 2026-2027", a déclaré Mme Dione lors de la cérémonie de remise du matériel.

"Nous avons mobilisé une enveloppe de 35 millions de francs CFA pour l'acquisition de ces fournitures. C'est un ouf de soulagement pour les parents, compte tenu de la situation économique du pays. Pour une famille qui compte deux ou trois élèves, cet appui contribue à réduire les charges liées à la rentrée scolaire", a-t-elle expliqué.

Elle a précisé que les fournitures remises comprennent notamment des cahiers, des stylos, des crayons et du matériel pédagogique.

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"La municipalité a également prévu la distribution de 530 tables-bancs aux établissements scolaires ayant exprimé des besoins en la matière", a-t-elle ajouté.

Mme Dione a également indiqué que des livres coraniques et des fournitures scolaires sont destinés aux daaras de la commune, qui occupent, selon elle, une place importante dans le dispositif éducatif local.

Abordant la question des conditions d'accueil des élèves, elle a fait savoir que la municipalité a pris des dispositions pour rendre les établissements scolaires praticables, notamment à travers des interventions du service d'hygiène.

La première adjointe au maire a, par ailleurs, salué l'implication des enseignants et des autres acteurs de l'éducation dans le développement du système éducatif local.

"L'amélioration de l'éducation nécessite une mobilisation collective. Chaque acteur doit jouer sa partition pour permettre à nos enfants de bénéficier d'un enseignement de qualité", a-t-elle estimé.

Elle a réaffirmé la volonté de la municipalité de poursuivre ses investissements dans les infrastructures scolaires, notamment à travers la construction de salles de classe dans différentes zones de la commune de Sindia.