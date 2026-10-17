Cote d'Ivoire: Parc national de la Comoé - L'OIPR renforce les capacités opérationnelles des commandos forestiers...

Le Ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, Monsieur Abou Bamba, a procédé, le vendredi 16 octobre 2026 à Bouna, dans la région du Bounkani, à la remise de diplômes à trente (30) agents commandos forestiers de la Direction de Zone Nord-Est (DZNE) de l'Office Ivoirien des Parcs et Réserves (OIPR). Cette cérémonie consacre six mois de formation intensive destinés à renforcer les capacités opérationnelles de ces agents engagés dans la protection des parcs nationaux et réserves de Côte d'Ivoire.

Dénommée Force Comoé, cette unité spécialisée s'inscrit dans la dynamique de renforcement des moyens humains et opérationnels consacrés à la sécurisation des aires protégées. Dans un contexte marqué par la persistance de menaces telles que le braconnage, l'orpaillage clandestin, les feux de brousse et l'intrusion d'activités humaines illégales, la préparation des agents constitue un enjeu majeur pour assurer une protection efficace du patrimoine naturel national.

Au cours de leur formation, les trente commandos ont été initiés à plusieurs techniques et compétences essentielles à l'accomplissement de leurs missions. Les enseignements ont notamment porté sur la manipulation et la sécurité des armes, les techniques de franchissement aquatique, le combat à mains nues, ainsi que la prévention et la gestion des risques liés aux mines et aux engins explosifs improvisés. Ces apprentissages visent à améliorer leur capacité d'intervention, leur discipline et leur aptitude à faire face aux situations complexes rencontrées sur le terrain.

La cérémonie de remise des diplômes, présidée par le Ministre Abou Bamba, a été marquée par les honneurs militaires, les allocutions officielles, une démonstration pratique des techniques d'intervention et la remise des diplômes aux agents ayant achevé leur parcours de formation. Elle a également constitué un moment de reconnaissance des efforts consentis par les stagiaires et leurs encadreurs au cours de ces six mois d'apprentissage.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

À cette occasion, le Ministre de l'Environnement et de la Transition écologique a salué la qualité du programme de formation et souligné son importance dans l'amélioration des capacités d'intervention des agents de l'OIPR. Il a insisté sur la nécessité de mettre les compétences acquises au service d'une conservation plus efficace des aires protégées.

S'adressant aux officiers, sous-officiers et agents de la Direction de Zone Nord-Est, il les a exhortés à accomplir leur mission avec courage, discipline et intégrité.

« Les diplômes que nous vous remettons ce jour viennent sanctionner un parcours d'un professionnalisme exceptionnel. Je vous exhorte à continuer ce travail de sécurisation des parcs nationaux et réserves de Côte d'Ivoire avec courage, discipline et une probité absolue », a déclaré le Ministre Abou Bamba.

En marge de cette cérémonie, la visite du Ministre dans le nord-est de la Côte d'Ivoire lui a également permis de découvrir le Parc national de la Comoé, vaste sanctuaire écologique au coeur des enjeux de conservation de la biodiversité. Cette visite de terrain a constitué une occasion de s'imprégner des réalités de gestion de cette aire protégée, de mesurer les défis liés à sa préservation et de réaffirmer l'importance du renforcement des moyens humains et opérationnels de l'OIPR pour assurer sa protection durable.

La cérémonie s'est déroulée en présence des responsables de l'OIPR, des autorités administratives, militaires et coutumières, ainsi que des partenaires techniques et financiers engagés dans la conservation de la biodiversité.

À travers cette formation, l'OIPR réaffirme sa volonté de consolider les compétences de ses équipes de terrain et de disposer d'agents mieux préparés à répondre aux défis de la surveillance et de la protection des espaces naturels. La montée en puissance de la Force Comoé représente ainsi un levier supplémentaire dans la lutte contre les activités illégales et le renforcement de la sécurité des aires protégées.

Situé dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, le Parc national de la Comoé s'étend sur une superficie de 1 148 756 hectares, soit environ 11 488 km². Reconnu comme patrimoine mondial de l'UNESCO et réserve de biosphère, il constitue l'un des plus vastes espaces naturels protégés d'Afrique de l'Ouest. Sa conservation représente un enjeu écologique majeur pour la Côte d'Ivoire et pour les générations futures.

Avec la formation de ces trente commandos forestiers et la visite du Parc national de la Comoé par le Ministre, l'OIPR réaffirme son engagement à renforcer ses capacités opérationnelles et à préserver durablement ce patrimoine naturel exceptionnel.