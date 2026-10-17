Cote d'Ivoire: Bouaké - 1 520 logements sociaux pour réduire le déficit d'habitat

Le Premier ministre Robert Beugré Mambé a lancé, le vendredi 16 octobre 2026, les travaux de construction de 1 520 logements sociaux et économiques à Bouaké. Ce projet s'inscrit dans la politique gouvernementale visant à faciliter l'accès des ménages à un habitat décent et abordable.

La politique du logement gagne du terrain à l'intérieur du pays. À Bouaké, la deuxième ville de Côte d'Ivoire, 1 520 logements sociaux et économiques sont annoncés. Le Premier ministre, Robert Beugré Mambé, a procédé, le vendredi 16 octobre 2026, à la pose de la première pierre de ce programme, en présence de plusieurs membres du gouvernement, d'élus et de cadres locaux.

Cette initiative vise à offrir des solutions d'habitat aux ménages à revenus modestes ou intermédiaires, confrontés aux difficultés d'accès à un logement décent. Elle répond également à la nécessité de réduire le déficit national en logements, dans un contexte de croissance urbaine soutenue.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre des Transports et des Affaires maritimes, maire de Bouaké, Amadou Koné, du ministre de l'Urbanisme, du Logement et du Cadre de vie, Moussa Sanogo, ainsi que du ministre des Eaux et Forêts et président du Conseil régional de Gbêkê, Jacques Assahoré Konan.

Un programme pour les ménages modestes

Prenant la parole au nom du conseil municipal, Amadou Koné a exprimé sa satisfaction et sa gratitude au président de la République, Alassane Ouattara, pour la réalisation de ce projet à caractère social. Il a également réaffirmé l'engagement de la municipalité à accompagner sa mise en oeuvre. La mairie entend notamment contribuer au suivi des travaux afin de favoriser leur bonne exécution.

Pour le chef du gouvernement, ces logements doivent permettre aux ménages disposant de revenus modestes ou intermédiaires d'accéder à des habitations décentes, à des conditions abordables. Robert Beugré Mambé a, à cet effet, invité le maire de Bouaké à accompagner la réalisation du projet et à veiller à la qualité des ouvrages.

L'enjeu est donc double : améliorer les conditions de logement des populations et renforcer l'offre immobilière dans une ville dont le développement accroît les besoins en habitat.

L'intérieur du pays au coeur de la stratégie

Le projet de Bouaké s'inscrit dans le Programme présidentiel de construction de logements sociaux et économiques (PPCLSE), présenté par le ministre Moussa Sanogo. Cette politique gouvernementale repose notamment sur l'augmentation de l'offre résidentielle et la réduction progressive du déficit national de logements.

Au-delà d'Abidjan, le programme entend ainsi soutenir le développement de l'habitat dans les grandes villes de l'intérieur, notamment Bouaké, Yamoussoukro et San-Pédro. Cette orientation vise à mieux répartir les efforts de construction et à rapprocher les solutions de logement des populations installées dans les principaux pôles urbains du pays.

Au nom de la Banque ouest-africaine de développement (BOAD), Emmanuel Cheick Oumar Barry, directeur du département Santé, Éducation et Immobilier et chef du projet, a remercié le gouvernement pour la confiance renouvelée.

Avec le lancement des travaux, Bouaké franchit une nouvelle étape dans le développement de son offre de logements. La réalisation effective des 1 520 unités et leur accessibilité aux bénéficiaires constitueront les principaux enjeux de ce programme, appelé à contribuer à l'amélioration des conditions de vie des ménages.