Cote d'Ivoire: Prix d'excellence des métiers de l'hôtellerie - La première édition couronne 5 lauréats

La première édition du Prix d'excellence des métiers de l'hôtellerie de Côte d'Ivoire a dévoilé ses lauréats le 15 octobre 2026, à Abidjan. La cérémonie de remise des récompenses s'est tenue au lycée professionnel hôtelier de la Riviera.

Initiée par l'Ong Cham's, présidée par Reine Fadiga, organisatrice du prix, cette compétition nationale vise à promouvoir l'excellence, à révéler des talents et à rendre les métiers de l'hôtellerie plus attractifs.

Deux catégories étaient en lice, à l'issue d'épreuves organisées les 28, 29 et 30 août 2026, dans des hôtels partenaires. Dans la catégorie du service en salle, Topé Guy Charles, étudiant à l'Institut de management, de gestion et d'hôtellerie (Imgh), remporte le premier prix, devant Kacou N'Guessan Flora, deuxième, et Mallé Fatoumata Christelle, troisième, toutes deux étudiantes à l'École pratique de la Chambre de commerce et d'industrie (Cci). Dans la catégorie du service des étages (housekeeping), Attafi Agnin Anselme, de l'hôtel Onomo Airport, s'impose devant Djé Koua Arnaud, de BlueBay Hôtel Abidjan.

Un hommage à toute la chaîne des métiers

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Directeur des études du lycée, Koui Philippe s'est réjoui de la réussite de cette première édition. « Il y avait des difficultés, mais nous avons pu réussir un concours qui magnifie les métiers de l'hôtellerie », a-t-il déclaré, rappelant que ce prix est à la fois une reconnaissance et une responsabilité.

Reine Fadiga a, pour sa part, encouragé les lauréats et fait la genèse du concours.

Représentant le maire de Cocody, Jean-Marc Yacé, la première adjointe au maire, Ouassenan Nelly Patricia, a vu dans cette cérémonie « un hommage à des personnes qui valorisent l'hospitalité de notre pays ». « L'hôtellerie contribue au rayonnement de la Côte d'Ivoire. À Cocody, nous sommes au centre de ce dispositif », a-t-elle relevé.

Elle a salué tous ceux qui font vivre l'hôtellerie « Made in Côte d'Ivoire », des barmans aux femmes de chambre. Elle a souhaité que l'initiative se poursuive afin de revaloriser la destination Côte d'Ivoire et annoncé que le maire recevra tous les lauréats dans les prochains jours.