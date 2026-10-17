Cote d'Ivoire: Portrait/Ayé Denis (Professeur titulaire en anesthésie-réanimation) - Le médecin qui veille quand la vie vacille

Des couloirs du Chu de Cocody aux équipements de pointe du Chu d'Angré, le parcours d'un médecin qui a fait de l'urgence vitale sa vocation et de la transmission des savoirs un engagement.

Il y a des spécialités médicales que l'on choisit. Et puis, il y a celles qui s'imposent comme une évidence, au détour d'une rencontre.

Pour le professeur Ayé Denis, 62 ans, la réanimation est née d'une découverte presque fortuite, au troisième étage du Centre hospitalier universitaire (Chu) de Cocody. Il est alors étudiant en quatrième année de médecine et effectue un stage en chirurgie.

Ses aînés l'envoient régulièrement chercher du matériel ou solliciter les médecins réanimateurs. Peu à peu, il observe leur travail, leur maîtrise des situations critiques et leur capacité à intervenir car chaque seconde compte.

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« Nous avons découvert leur remarquable capacité d'intervention face aux situations les plus critiques. Leur maîtrise, leur réactivité et leur efficacité nous ont profondément fascinés. C'est ainsi qu'est née notre passion pour la réanimation », raconte-t-il.

Cette fascination devient une vocation. Quelques décennies plus tard, professeur titulaire en anesthésie-réanimation, Ayé Denis dirige, en 2017, le service d'anesthésie-réanimation du Chu d'Angré.

Son parcours épouse une partie de l'évolution de la médecine ivoirienne, passée d'une pratique souvent confrontée à des moyens limités à une prise en charge progressivement enrichie par de nouvelles compétences et des technologies plus performantes.

Une vocation forgée par l'exigence

Le choix de la réanimation se confirme lorsqu'il réussit le concours de l'internat. « Notre premier choix a naturellement été la réanimation, une spécialité que nous n'avons jamais quittée », confie-t-il.

S'ouvre alors un parcours hospitalo-universitaire exigeant. Interne, puis assistant- chef de clinique après l'obtention de son Certificat d'études spécialisées (Ces), il gravit les échelons de la carrière médicale et universitaire jusqu'au grade de maître-assistant.

Conscient des exigences d'une discipline en constante évolution, il part ensuite se perfectionner en France où il séjourne pendant plus de quatre ans. De retour en Côte d'Ivoire, il réussit le concours d'agrégation en réanimation alors qu'il exerce au Chu de Yopougon, auprès de son maître, le professeur Amonkou.

Au fil de cette trajectoire, une conviction s'affirme : en réanimation, l'expérience est indispensable, mais elle ne dispense jamais de l'apprentissage. La précision du geste, la rapidité du diagnostic et la capacité à prendre une décision adaptée se construisent dans la durée, au contact des patients et au sein des équipes.

Au Chu d'Angré, bâtir et organiser

En 2017, le professeur Ayé Denis est détaché au Chu d'Angré pour contribuer à la mise en place du service de réanimation. L'année suivante, il en devient officiellement le chef. Une telle responsabilité dépasse la seule maîtrise des actes médicaux.

Une unité de réanimation exige une organisation rigoureuse, des équipements adaptés, du personnel qualifié et une disponibilité permanente. Elle accueille des patients dont les fonctions vitales sont menacées et dont l'état nécessite une surveillance continue.

« Notre mission est de traiter les défaillances aiguës des organes vitaux : atteintes neurologiques, respiratoires, cardiovasculaires, rénales, métaboliques ou hématologiques, ainsi que les intoxications graves », explique le praticien.

Comas, traumatismes sévères, détresses respiratoires, infections graves, complications obstétricales, hémorragies majeures ou suites de chirurgie lourde : les situations prises en charge sont multiples.

À chaque fois, l'enjeu consiste à maintenir les fonctions vitales, à traiter la cause de la défaillance et à donner au patient les meilleures chances de rétablissement. Cette mission repose sur un travail collectif. Médecins, infirmiers, aides-soignants et autres agents professionnels de la santé doivent coordonner leurs interventions, communiquer efficacement et ajuster leurs décisions à l'évolution de l'état du malade.

La réanimation est aussi une médecine de l'anticipation. Il ne suffit pas de réagir à une dégradation : il faut savoir en repérer les premiers signes et intervenir avant qu'elle ne devienne irréversible. Une vigilance de tous les instants, qui fait de cette spécialité l'un des piliers de la prise en charge hospitalière.

Le Covid-19, révélateur des fragilités

La pandémie de Covid-19, en 2019, a rappelé au monde entier le rôle stratégique des services de réanimation. Lorsque les formes les plus graves de la maladie ont saturé les systèmes de santé, les réanimateurs se sont retrouvés en première ligne, mobilisés pour assurer la surveillance et l'assistance des fonctions vitales.

Le Chu d'Angré a, lui aussi, vécu cette période éprouvante. « La réanimation constitue l'avant-garde lors des grandes menaces épidémiques. Nous l'avons vécu ici, au Chu d'Angré, pendant la pandémie de Covid-19 », se souvient le professeur Ayé Denis.

La crise a également mis en évidence le manque de spécialistes dans de nombreux pays. « À cette époque, la pénurie de médecins- réanimateurs s'est fait ressentir partout dans le monde », souligne-t-il.

Cette expérience a conforté une conviction : la capacité d'un système de santé à répondre aux urgences majeures dépend autant de ses équipements que de la disponibilité de professionnels formés et préparés.

La médecine de catastrophe, qui implique, notamment, l'organisation des secours et la prise en charge des blessés les plus graves, fait également partie des défis auxquels les systèmes hospitaliers doivent se préparer.

Former aujourd'hui les médecins de demain

Pour le professeur Ayé Denis, l'avenir de la réanimation ivoirienne repose largement sur la formation. Il plaide pour une présence accrue des enseignants dans les services hospitaliers afin de renforcer l'encadrement des étudiants au contact des patients.

Il défend également le développement des centres de simulation médicale. Ces espaces permettent aux apprenants de répéter des gestes complexes, de travailler en équipe et de s'exercer à la gestion des situations critiques sans exposer de véritables patients aux risques de l'apprentissage.

Cette exigence de formation continue s'impose d'autant plus que les pratiques médicales évoluent rapidement. « Les progrès technologiques évoluent à une vitesse impressionnante. Nous devons constamment nous former à travers des colloques, des ateliers, des séminaires et des formations continues afin de garantir une prise en charge toujours plus performante », insiste-t-il.

Respirateurs artificiels, systèmes de monitorage, dispositifs de suppléance des organes et échographie au lit du patient ont progressivement enrichi les moyens d'intervention des équipes.

L'Intelligence artificielle ouvre, à son tour, de nouvelles perspectives pour l'analyse des données médicales, la détection précoce de certaines complications et l'aide à la décision clinique. Mais le professeur reste attaché à une approche équilibrée.

« Les outils technologiques peuvent assister le médecin, améliorer la surveillance et faciliter l'analyse des informations. Ils ne sauraient toutefois se substituer à son jugement, à son expérience et à sa responsabilité », tranche-t-il.

Soigner, anticiper et transmettre

À écouter le professeur Ayé Denis raconter son parcours, une idée se dessine : la médecine progresse grâce à la transmission autant qu'à l'innovation. Le jeune externe qui montait autrefois au troisième étage du Chu de Cocody pour solliciter les réanimateurs est devenu, à son tour, un enseignant et un responsable de service.

Il transmet désormais aux nouvelles générations les connaissances, les réflexes et la rigueur indispensables à une discipline où une décision peut peser lourd dans le pronostic d'un patient.

De la découverte de sa vocation à la responsabilité du service de réanimation du Chu d'Angré, son itinéraire témoigne d'un engagement durable au service des malades et de la formation médicale.

Dans cet univers où la vie peut vaciller à tout instant, le professeur Ayé Denis poursuit son combat : soigner, anticiper et transmettre.