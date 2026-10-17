L'acteur ivoirien de renommée internationale Isaach De Bankolé a officiellement lancé à Abidjan le projet Premier Continent, une ambitieuse initiative culturelle créée avec le réalisateur Philippe Lacôte.

Le programme prévoit la mise en place d'une École panafricaine de théâtre et de cinéma, ainsi que l'organisation d'un festival international de cinéma, dont la première édition se déroulera en novembre 2027.

Soutenu par le Festival de Cannes, le projet sera marqué par la venue à Abidjan de son délégué général, Thierry Frémaux, qui animera une masterclass et présentera le film Fjord, de Cristian Mungiu, lauréat de la Palme d'Or, le lundi 26 octobre 2026, au cinéma Pathé Cap Sud.

Pensée comme un centre d'excellence, l'école a pour objectif de former et de professionnaliser les acteurs et les professionnels du cinéma africain, tout en valorisant les talents locaux à travers des formations, des masterclass et des occasions de rencontrer des producteurs, des diffuseurs et des représentants d'institutions culturelles.

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Le projet entend également favoriser les coproductions africaines et rapprocher le cinéma du grand public grâce à des projections gratuites en plein air dans plusieurs quartiers d'Abidjan.

Réalisée en partenariat avec le ministère de la Culture et de la Francophonie, cette initiative ambitionne de faire d'Abidjan un pôle majeur de la création et de la formation cinématographiques en Afrique.