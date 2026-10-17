Madagascar: Refonte de la liste électrale - Plus de sept millions d'électeurs inscrits

Plus de sept millions de citoyens sont provisoirement inscrits sur la liste électorale, après deux mois et demi de recensement. L'enjeu est de garantir un fichier électoral fiable et exhaustif, préalable au référendum constitutionnel et à l'élection présidentielle.

Un premier bilan encourageant, mais encore provisoire. La Commission électorale nationale indépendante (Ceni) a recensé 7 163 714 citoyens majeurs sur le registre électoral, selon les chiffres présentés hier matin à Alarobia. Deux mois et demi après le lancement officiel de la refonte, les opérations se poursuivent pour élargir la participation des citoyens et améliorer la couverture du territoire national.

Les visites à domicile effectuées par les agents recenseurs dans les fokontany constituent le principal canal d'inscription. Elles représentent 93,23 % des électeurs recensés. Les inscriptions directement auprès des fokontany comptent pour 6,06 % du total. Les opérations organisées par la Ceni dans les lieux de rassemblement et les espaces très fréquentés ont permis d'enregistrer 0,28 % des inscrits. Les démarches effectuées à l'occasion de la délivrance d'une carte nationale d'identité représentent 0,41 %, tandis que le site internet de la Commission n'a contribué qu'à hauteur de 0,03 %.

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La répartition par sexe fait apparaître une légère majorité féminine. Les femmes représentent 51,19 % des personnes inscrites, contre 48,81 % pour les hommes. Sur le plan géographique, la province d'Antananarivo arrive en tête avec 32,92 % des inscriptions nationales. La région Analamanga concentre, à elle seule, 16,86 % du total. Thierry Rakotonarivo, président de la Ceni, a toutefois rappelé que ce bilan reste provisoire.

Plusieurs difficultés compliquent encore le recensement, notamment l'absence de carte nationale d'identité ou de copie d'acte de naissance chez certains citoyens majeurs. La non-désignation de chefs de fokontany dans certaines localités constitue également un frein aux opérations. La Commission électorale compte intensifier ses efforts pour permettre au plus grand nombre de citoyens remplissant les conditions requises de s'inscrire.

Enjeux politiques

Un fichier déterminant pour la transition. Au-delà du nombre d'inscrits, la refonte doit surtout permettre de disposer d'une liste électorale fiable, exhaustive et régulièrement actualisée. La crédibilité des prochaines consultations dépendra de la capacité à intégrer les électeurs éligibles, à limiter les omissions et les doublons et à garantir la transparence des procédures. Thierry Rakotonarivo a également insisté sur la distinction entre l'enrôlement biométrique et l'inscription électorale, deux opérations complémentaires, mais différentes.

Les enjeux sont politiques autant que techniques. Le référendum constitutionnel et l'élection présidentielle, qui doivent en principe se tenir avant la fin de 2027, constituent des étapes majeures vers le retour à l'ordre constitutionnel. Le premier doit permettre aux citoyens de se prononcer sur le projet de Constitution, tandis que la seconde doit désigner le chef de l'État au suffrage populaire. Ces deux scrutins sont appelés à clore la période de pouvoir de la Refondation de la République, selon le calendrier envisagé.

Le colonel Michaël Randrianirina, chef de l'État, a fixé comme objectif d'organiser des élections « impeccables et dont les résultats seront acceptés de tous, afin que Madagascar ait un dirigeant réellement élu par la majorité des électeurs ». Un engagement qu'il a affirmé le 1er octobre à l'Académie militaire d'Antsirabe. La finalisation de la liste électorale sera à la fin du mois d'avril 2027. Ce calendrier laisse à la Ceni quelques mois pour consolider le fichier électoral et préparer les échéances électorales.

Selon le locataire d'Iavoloha, à partir de juillet 2027, l'organe électoral devrait être prêt à organiser un scrutin. Toutefois, selon l'interview de l'officier supérieur à la radio des Nations Unies, à New York, en septembre, une refonte du cadre légal des élections devrait se tenir en parallèle à la refonte de la liste des électeurs. Il reconnaît également l'éventualité d'une refonte de la Ceni.