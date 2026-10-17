Madagascar: Entreprise - L'excellence opérationnelle améliore la productivité

ACPE Madagascar a réuni dirigeants et managers autour du Lean Management pour améliorer l'organisation des entreprises, renforcer la productivité et promouvoir une culture de l'amélioration continue.

Les entreprises malgaches sont appelées à améliorer leur organisation pour gagner en productivité et soutenir leur développement. C'est dans cette perspective que le cabinet de conseil ACPE Madagascar a organisé hier, la deuxième édition de son séminaire Lean Management au Radisson Blu d'Ambodivona, à Antananarivo. Placée sous le thème « Au coeur de l'excellence opérationnelle : de la stratégie aux actions », la rencontre a réuni des dirigeants, des managers et des responsables de différents secteurs autour des moyens d'améliorer la performance des organisations.

Selon Hary Lanto Rasolofoniaina, directrice des opérations d'ACPE Madagascar, les progrès observés dans les entreprises engagées dans ces démarches témoignent de leur intérêt. Cette deuxième édition vise à mobiliser davantage d'acteurs économiques et à encourager l'intégration de l'excellence opérationnelle dans leurs pratiques.

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L'amélioration de la productivité ne concerne pas uniquement les grandes entreprises disposant de moyens importants. Les petites structures sont également confrontées à des difficultés d'organisation, à des pertes de temps et à des problèmes de coordination qui peuvent freiner leur développement. Il s'agit donc d'adapter les méthodes aux besoins et aux ressources de chaque organisation pour l'aider à progresser.

« L'enjeu n'est pas d'imposer une méthode. Il s'agit de construire progressivement une culture de l'amélioration continue », souligne Alp Bora, vice-président chargé des opérations d'ACPE. Cette approche repose notamment sur la clarification des priorités, l'amélioration des processus et la participation des collaborateurs à la résolution des difficultés quotidiennes.

Engagement

Le programme du séminaire comprend cinq conférences et six ateliers pratiques consacrés, entre autres, au déploiement de la stratégie, à la conduite du changement, à la gestion de la maintenance et à la cartographie des flux de valeur. Des représentants de QMM Rio Tinto, d'Axian, d'AFG Bank Group, d'Intelcia, d'ACEP, de SNIM, d'Okalou, de FAPBM et de Sahaza Group ont également partagé leurs expériences.

L'excellence opérationnelle ne se limite pas à la recherche de gains financiers.

Une meilleure organisation peut réduire les retards, limiter les erreurs et améliorer la qualité des services. Pour les clients, elle peut se traduire par des prestations plus fiables et un meilleur respect des délais. Pour les salariés, une définition plus claire des responsabilités et une circulation plus fluide de l'information peuvent faciliter le travail au quotidien.

Ces changements nécessitent toutefois l'engagement de la direction, des managers et des équipes. La participation des salariés est essentielle : leur connaissance du terrain permet de repérer les difficultés et de proposer des solutions adaptées.

À travers cette deuxième édition, ACPE Madagascar entend encourager les entreprises de toutes tailles à s'engager dans une démarche d'amélioration continue. L'enjeu est de traduire les efforts d'organisation en résultats concrets, au bénéfice des entreprises, de leurs salariés et de leurs clients.