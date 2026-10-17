Madagascar: Basketball - Road to BAL - Le COSPN recrute deux renforts étrangers

En quête d'une qualification pour l'Élite 16 du Road to Basketball Africa League (BAL) 2027, le COSPN renforce son effectif avec deux recrues étrangères expérimentées, Jorge Filipe et Ikenna Okeke.

Le COSPN entend mettre tous les atouts de son côté pour réussir son rendez-vous continental. À quelques jours des qualifications du Road to BAL 2027, prévues du 21 au 25 octobre à Hoima City, en Ouganda, le quintuple champion de Madagascar a choisi de renforcer son effectif avec deux joueurs étrangers. Présentés vendredi lors d'une conférence de presse au stade Barea, Jorge Filipe, joueur angolais qui a notamment évolué au Petro de Luanda, et Ikenna Okeke, Américain d'origine nigériane, viennent étoffer le groupe dirigé par Tojo Rasamoelina.

Le staff technique se montre confiant quant à leur apport. « Ce sont deux joueurs d'expérience. Sur le terrain, ils s'adaptent très vite et pourront apporter un plus », estime Tojo Rasamoelina.

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Avec Jorge Filipe, le COSPN renforce notamment son secteur intérieur. Le pivot angolais, annoncé à environ 2,06 m, offre une présence physique supplémentaire sous le panier. Sa taille peut constituer un avantage dans les duels, au rebond et dans les tâches défensives. Son expérience au Petro de Luanda constitue également un atout pour aborder cette échéance continentale.

Une seule place qualificative

De son côté, Ikenna Okeke, qui évolue au poste d'arrière, doit contribuer à dynamiser le jeu extérieur. Son parcours entre les États-Unis et l'Europe, notamment au Danemark avec le FOG NaEstved, constitue un bagage supplémentaire pour le club malgache. Sa polyvalence et ses qualités offensives pourraient offrir davantage de solutions à Tojo Rasamoelina dans la construction du jeu et la recherche de points.

Dans cette compétition courte, la complémentarité entre les recrues et le noyau malgache pourrait faire la différence. Le COSPN devra notamment équilibrer son jeu, maintenir son intensité défensive et faire preuve d'efficacité dans les moments décisifs.

Dans le groupe D de la Division Est, les policiers affronteront Namuwongo Blazers, club ougandais, Urunani Basketball Club du Burundi et Patriots Basketball Club du Soudan du Sud. Après le retrait des Comores, quatre équipes restent en lice pour la seule place qualificative annoncée pour la suite de la compétition. Pour le COSPN, l'objectif est clair : terminer en tête du groupe et poursuivre l'aventure vers la BAL 2027.