Madagascar: Andranotapahana - Carambolage meurtrier entre quatre voitures

Une collision entre quatre véhicules a fait quatre morts et plusieurs blessés, hier vers 13 h 10, à Andranotapahana. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de l'accident.

Quatre personnes ont perdu la vie et plusieurs autres ont été blessées dans un accident de la route impliquant quatre véhicules, hier vers 13h 10, à Andoharano, sur la route reliant Andranotapahana au quartier de Don Bosco. Les circonstances exactes de ce drame font l'objet d'une enquête menée par les Forces de l'ordre.

Selon les premières informations recueillies sur place, deux Toyota Pickup blanches, qui circulaient depuis Andranotapahana en direction de l'aéroport d'Ivato, sont entrées en collision frontale avec une Peugeot 405 venant en sens inverse. Une Renault Express blanche, en provenance d'Ivato, a également été impliquée dans cet accident en chaîne. Les quatre véhicules ont subi d'importants dégâts matériels.

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Selon les explications recueillies auprès des gendarmes de Talatamaty, deux personnes se trouvaient à bord de la Renault Express. Toutes deux ont été blessées sous la violence du choc. La Peugeot 405, qui suivait ce véhicule, transportait quant à elle quatre personnes. Trois d'entre elles, deux femmes et un homme présenté comme le conducteur du véhicule, sont mortes sur le coup. La quatrième victime, grièvement blessée, a été évacuée d'urgence vers l'hôpital luthérien d'Andranomena, où elle a succombé à ses blessures peu après son admission.

Enquête en cours

Sur les lieux, la Peugeot 405 était complètement détruite, tandis que des débris provenant des véhicules accidentés jonchaient la chaussée. Les Forces de l'ordre sont rapidement intervenues pour effectuer les constatations d'usage. Selon les explications, les opérations visant à dégager les victimes décédées, coincées sous le véhicule, ont été menées conjointement par les intervenants.

L'unité d'enquête criminelle relevant de la direction régionale de la Sécurité publique, basée à Mandrosoa et à Talatamaty, s'est également rendue sur place afin de procéder aux investigations nécessaires.

Une enquête approfondie est en cours pour déterminer les causes exactes de l'accident. Un éventuel excès de vitesse, une défaillance mécanique ou encore la fatigue figurent parmi les pistes à examiner. Les forces de l'ordre ont indiqué que des informations complémentaires concernant l'identité des personnes décédées et des blessés seraient communiquées ultérieurement. Dans l'attente des résultats de l'enquête, les familles des victimes attendent des éclaircissements sur les circonstances de ce drame.