Madagascar: Volontariat - Les initiatives solidaires mises en lumière

La quinzième édition de la Journée du Volontariat Français (JVF) s'est tenue hier, vendredi 16 octobre, à l'Hôtel de Ville et sur le parvis d'Analakely. Organisée par France Volontaires Madagascar, cette rencontre met en avant la contribution des volontaires internationaux au développement durable.

Une trentaine de stands associatifs et institutionnels ont accueilli le public sur le parvis d'Analakely. Les visiteurs ont pu découvrir les activités des organisations présentes, échanger avec des volontaires et participer à des ateliers. Des tables rondes, une exposition de portraits ainsi que des animations artistiques et culturelles figuraient également au programme.

Cette édition est placée sous le thème de la contribution des volontaires internationaux aux Objectifs de développement durable. Elle s'inscrit dans le cadre de l'Année internationale des volontaires au service du développement durable, proclamée par les Nations unies pour 2026. À Madagascar, les volontaires interviennent dans plusieurs domaines, notamment l'éducation, la santé, l'environnement, l'inclusion sociale, la culture et le développement local.

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Les initiatives solidaires ont également été mises à l'honneur. Arsène Rafanomezantsoa a remporté le premier prix du concours de mini-projets solidaires avec son projet « Low Tech Mada». Dans la catégorie slam, les prix ont été attribués à Joachim Randriamampandry, Mahaymitsinjo Rabenjarison et Fanasina Fanomezantsoa, membres du collectif Slam Poetry of Tana de l'Institut français de Madagascar. Les finales des deux concours se sont déroulées le 14 octobre à l'Université catholique de Madagascar.

La journée constitue un espace de rencontre entre les associations, les institutions et le public. Elle permet de faire connaître les possibilités d'engagement, de présenter les actions menées sur le terrain et de sensibiliser les visiteurs à la citoyenneté et à la solidarité internationale. Des conventions de partenariat et des protocoles d'accord figurent également parmi les activités prévues.

Le volontariat international contribue à la mise en oeuvre de l'Agenda 2030 des Nations unies et de ses dix-sept Objectifs de développement durable.