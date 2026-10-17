Madagascar: Mahazoarivo - Des commerçants bloquent la circulation

17 Octobre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

La circulation autour d'Ambohitsoa-Mahazoarivo a été bloquée, hier matin. Des commerçants du quartier ont manifesté dans la rue, au croisement menant à Mahazoarivo. Ils ont jeté des briques sur la chaussée et brûlé des débris de bois pour barrer la route.

En cause : la démolition par la Commune urbaine d'Antananarivo d'une dizaine de kiosques construits sur le trottoir.

« Notre activité ne provoque pas d'embouteillages. Cela rend même service aux riverains. Pourquoi nous enlever d'ici ? », interrogent les manifestants. Selon eux, ils sont installés là depuis 20 ans et aucune autorité ne les a jamais expulsés.

La direction du marché de la commune urbaine d'Antananarivo confirme avoir procédé aux démolitions. Une dizaine de kiosques auraient été démolis. « Notre mission est claire : l'aménagement de la ville et la formalisation. Ce qui était illégal a été retiré afin de réorganiser la ville », déclare son directeur, Gilles Randrianatoandro.

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Cette opération met en évidence les intérêts divergents des deux parties. D'un côté, les commerçants défendent leur activité, qui constitue leur source de revenus depuis plusieurs années. De l'autre, la commune entend réorganiser l'espace public et mettre fin aux occupations jugées illégales. Toutefois, aucune précision n'a été donnée sur un éventuel site de réinstallation des marchands concernés, qui se retrouvent privés de leur outil de travail.

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