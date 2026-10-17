Madagascar: Transport - Les bus électriques terminent leur mission

17 Octobre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

Les bus Foton rentrent au bercail. Après un mois de service, ils ont achevé, hier, leur mission de navette pour les voyageurs qui se rendent à la gare routière d'Amoronankona ou en reviennent. « Ces véhicules de l'État ont été utilisés à titre provisoire », explique Andry Michel Razafindraibe, gestionnaire de la gare, hier. Vingt-huit bus ont été déployés pendant un mois.

Ce service ne disparaît pas pour autant. « Des navettes sont encore disponibles », assure le gestionnaire. Elles relient la gare aux grands axes comme Ivato, Itaosy et la gare routière Maki, pour 2 000 ariary. Parallèlement, l'Agence des transports terrestres (ATT) a lancé un appel à manifestation d'intérêt pour l'exploitation d'un service de navette desservant la nouvelle gare. Ces bus avaient été annoncés au moment du déménagement des transporteurs de Fasan'ny Karana à la gare d'Amoronankona.

L'éloignement de la gare restait une préoccupation face à ce déménagement. Un voyageur racontait avoir dû prendre trois bus depuis 67 Ha pour s'y rendre. Le ministère des Transports a mis en avant les navettes et le train urbain comme solutions pour les déplacements des voyageurs depuis la nouvelle gare.

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