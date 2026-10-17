Madagascar: Rugby à XV - Coupe de Madagascar - Cosfa et Uscar se rapprochent de la finale

Le Cosfa et l'Uscar défient respectivement le TFA d'Anatihazo et le TFMA d'Ankasina, tombeurs d'adversaires coriaces en quarts. Ces derniers visent à créer des surprises.

Le dernier carré de la Coupe de Madagascar de rugby à XV promet deux demi-finales indécises. Sacré champion national cette année, le Cosfa affrontera le TFA, tandis que l'Uscar sera opposé au TFMA. En ligne de mire, un possible remake de la finale du Top 12, remportée par les militaires sur le fil (26-25) face aux joueurs de l'Uscar en septembre dernier.

Le Cosfa part avec les faveurs des pronostics après sa victoire en quarts de finale contre le CEA Andranomanalina (28-22). Mais le TFA a également affiché ses ambitions en éliminant l'USA Ankadifotsy (21-20). Cette qualification arrachée de justesse confirme la capacité des joueurs d'Anatihazo à rivaliser avec les formations les plus redoutables du championnat.

L'historique récent des confrontations penche néanmoins en faveur des militaires. Après avoir subi la loi du TFA en Super Coupe en 2017 (10-16), puis en finale du Gold Top 20 en 2020 (20-22), le Cosfa a inversé la tendance. Les deux dernières références communiquées illustrent cette domination : une victoire 50-31 le 17 mars 2024, puis un succès plus net, 53-22, le 20 octobre de la même année.

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Bouleverser la hiérarchie

« Nous venons de triompher en finale du championnat de Madagascar. En tant que champion en titre, nous visons le doublé. La première mission ce dimanche est de battre TFA, qui n'est pas facile à manoeuvrer », confie Noé Mboazafy Rakotoarivelo, coach des militaires. Le TFA devra trouver les solutions pour enrayer cette dynamique et espérer créer la surprise. « Il n'y a jamais de match perdu d'avance. Nous sommes prêts à créer une surprise », confie Maminarivo Andriamaro, coach du TFA.

L'autre demi-finale s'annonce tout aussi disputée. Le TFMA a frappé fort en éliminant le FTM Manjakaray, champion sortant, sur le score de 17-16. De son côté, l'Uscar a validé son billet en dominant le TAM Anosibe (20-13).

Entre les deux prétendants, les confrontations récentes témoignent d'un équilibre remarquable. Le 27 avril 2025, l'Uscar s'était imposé 26-22. Le 3 mai dernier, le TFMA avait pris sa revanche au terme d'un match spectaculaire, remporté 46-44. Bilan : une victoire partout. Cette troisième confrontation à enjeu majeur doit permettre aux deux formations de se départager et de prendre une option sur la finale.

L'Uscar garde toutefois en mémoire sa dernière bataille face au Cosfa. En finale du championnat national, les joueurs du club de la capitale avaient échoué d'un seul point (25-26), au terme d'une rencontre âprement disputée. Un nouvel affrontement entre les deux équipes reste donc possible, à condition qu'elles franchissent leurs obstacles respectifs. Mais le TFA et le TFMA ne comptent pas jouer les figurants. Ce dimanche, au stade Makis d'Andohatapenaka, les favoris devront confirmer leur statut face à deux adversaires déterminés à bouleverser la hiérarchie et à s'inviter en finale.