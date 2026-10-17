Madagascar: Slalom - Last Race - Un shakedown précède la dernière manche

17 Octobre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Des innovations en bouquet final. L'Auto et Cross Car de Tana (ACCT) organisera la 23e édition du slalom « XXL Last Race by Carrefour » les 7 et 8 novembre au terrain d'Ampilanonana, à Ambodifasina, sur l'autoroute vers Ambohimanga Rova. Cette course compte pour la cinquième et dernière manche du championnat de Madagascar des slaloms et de courses de côte sur piste terre.

Inhabituel, « une journée de shakedown qui servira de reconnaissance est programmée le samedi 31 octobre sur le site de compétition. Tous les concurrents inscrits pourront y effectuer des essais et tests une semaine avant l'événement », a évoqué le secrétaire général du club organisateur, Michael Nambinintsoa. « Ce sera la deuxième course de slalom de la saison après le « Slalom Vovoka » organisé par le club Tac's à Imerintsiatosika. Ce sera une course-poursuite. Il y aura deux départs A et B sur un circuit en boucle long de 1,5 km, à la fois technique et comportant aussi une ligne droite », a-t-il décrit en présentant le circuit. Diverses animations seront au programme en marge des deux jours de course.

« Un écran géant rapportant les résultats y sera installé. Il y aura une animation DJ, une séance de démonstration de véhicules radiocommandés, des stands de restaurants destinés au public ainsi qu'un espace pour enfants et pour la famille », a mentionné la jeune présidente de l'ACCT, Miangaly Rabarijoely. Le club promet également des trophées pour les seniors ou « Bandy Rangahy » en guise d'encouragement des aînés qui participent encore au championnat.

Présent à la conférence de presse de lancement du Last Race, le président de la Fédération du sport automobile, Jeannot Rabekoto, a souligné que « des cellules de chronométrage sont déjà arrivées et seront utilisées à ces courses automobiles comptant pour le championnat ».

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Plus d'une quarantaine de pilotes sont attendus à cette 5e et dernière manche nationale des slaloms. L'intouchable pilote du club FMMSAM, Juan Rakotojohary, alias « Tovonen Jr », au volant d'une Renault Clio Motul M11, a encore une fois confirmé sa suprématie cette saison et avait déjà décroché son 5e titre de champion de Madagascar des slaloms sur piste terre, à l'issue de la course de côte comptant pour la 4e manche nationale à Masindray, à la mi-septembre. Juan avait réalisé un parcours sans faute en raflant les quatre manches disputées, les deux premières courses de côte à Volomborona, à Imerinkasinina, le slalom à Imerintsiatosika et, dernièrement, la Montée de Masindray. Ce sera sa cinquième étoile.

Trois pilotes seniors se bousculent pour se hisser à la deuxième et à la troisième marche du classement général, en l'occurrence le dauphin provisoire, Tovohery Rakotojohary, dit « Tovonen », sur une Clio M11, crédité de 46 points, talonné par Eric Begue sur Peugeot Kit Car (43 points) et, au pied du podium, Mickaël Rabesaotra, surnommé « KMikaz », accumulant 42 points. Deux manches sont programmées le samedi 7 novembre et les deux dernières le dimanche.

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