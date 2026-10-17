Madagascar: Slalom - Last Race - Un shakedown précède la dernière manche

Des innovations en bouquet final. L'Auto et Cross Car de Tana (ACCT) organisera la 23e édition du slalom « XXL Last Race by Carrefour » les 7 et 8 novembre au terrain d'Ampilanonana, à Ambodifasina, sur l'autoroute vers Ambohimanga Rova. Cette course compte pour la cinquième et dernière manche du championnat de Madagascar des slaloms et de courses de côte sur piste terre.

Inhabituel, « une journée de shakedown qui servira de reconnaissance est programmée le samedi 31 octobre sur le site de compétition. Tous les concurrents inscrits pourront y effectuer des essais et tests une semaine avant l'événement », a évoqué le secrétaire général du club organisateur, Michael Nambinintsoa. « Ce sera la deuxième course de slalom de la saison après le « Slalom Vovoka » organisé par le club Tac's à Imerintsiatosika. Ce sera une course-poursuite. Il y aura deux départs A et B sur un circuit en boucle long de 1,5 km, à la fois technique et comportant aussi une ligne droite », a-t-il décrit en présentant le circuit. Diverses animations seront au programme en marge des deux jours de course.

« Un écran géant rapportant les résultats y sera installé. Il y aura une animation DJ, une séance de démonstration de véhicules radiocommandés, des stands de restaurants destinés au public ainsi qu'un espace pour enfants et pour la famille », a mentionné la jeune présidente de l'ACCT, Miangaly Rabarijoely. Le club promet également des trophées pour les seniors ou « Bandy Rangahy » en guise d'encouragement des aînés qui participent encore au championnat.

Présent à la conférence de presse de lancement du Last Race, le président de la Fédération du sport automobile, Jeannot Rabekoto, a souligné que « des cellules de chronométrage sont déjà arrivées et seront utilisées à ces courses automobiles comptant pour le championnat ».

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Plus d'une quarantaine de pilotes sont attendus à cette 5e et dernière manche nationale des slaloms. L'intouchable pilote du club FMMSAM, Juan Rakotojohary, alias « Tovonen Jr », au volant d'une Renault Clio Motul M11, a encore une fois confirmé sa suprématie cette saison et avait déjà décroché son 5e titre de champion de Madagascar des slaloms sur piste terre, à l'issue de la course de côte comptant pour la 4e manche nationale à Masindray, à la mi-septembre. Juan avait réalisé un parcours sans faute en raflant les quatre manches disputées, les deux premières courses de côte à Volomborona, à Imerinkasinina, le slalom à Imerintsiatosika et, dernièrement, la Montée de Masindray. Ce sera sa cinquième étoile.

Trois pilotes seniors se bousculent pour se hisser à la deuxième et à la troisième marche du classement général, en l'occurrence le dauphin provisoire, Tovohery Rakotojohary, dit « Tovonen », sur une Clio M11, crédité de 46 points, talonné par Eric Begue sur Peugeot Kit Car (43 points) et, au pied du podium, Mickaël Rabesaotra, surnommé « KMikaz », accumulant 42 points. Deux manches sont programmées le samedi 7 novembre et les deux dernières le dimanche.