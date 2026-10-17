Madagascar: Beach-Volley - Zne 7 - Les Malgaches enchaînent les défaites

17 Octobre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Aucune victoire en deux journées. Les deux équipes de la Grande Île au championnat de la zone 7 Round 2 de beach-volley aux Comores ont enregistré trois défaites chacune en autant de matchs.

Chez les filles, Holiarisoa Andriamihasoa Ravonintseheno et Jessie Ralaivahoaka s'étaient inclinées d'entrée 0-2 (13/21, 17/21) devant les Mauriciennes Paul et Joanitta jeudi sur la plage d'Itsandra Mdjini. La paire malgache s'était par la suite pliée devant les Seychelloises Adeline et Dania, 0-2 (13/21, 9/21). Hier, l'équipe féminine a perdu 0-2 contre les Réunionnaises Maelys et Marie.

Même scénario pour les garçons. Robsell Thierry Antoine et Jerry Arnaud Razakandrainy ont eu du mal à entamer la compétition. Le duo Thierry-Jerry avait concédé 0-2 (18/21, 18/15) face à Alfred Gilbert et Doobiaz de Maurice avant de s'incliner 0-2 devant les Seychellois Ernesta-Lozaique par 0-2 (16/21, 11/21). Hier, le duo Thierry-Jerry n'a pas fait le poids contre les hôtes comoriens Naguib et Alonzo (0-2). La compétition procédera à la troisième journée ce samedi. La phase finale aura lieu dimanche.

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