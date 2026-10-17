Madagascar: Beach-Volley - Zne 7 - Les Malgaches enchaînent les défaites

Aucune victoire en deux journées. Les deux équipes de la Grande Île au championnat de la zone 7 Round 2 de beach-volley aux Comores ont enregistré trois défaites chacune en autant de matchs.

Chez les filles, Holiarisoa Andriamihasoa Ravonintseheno et Jessie Ralaivahoaka s'étaient inclinées d'entrée 0-2 (13/21, 17/21) devant les Mauriciennes Paul et Joanitta jeudi sur la plage d'Itsandra Mdjini. La paire malgache s'était par la suite pliée devant les Seychelloises Adeline et Dania, 0-2 (13/21, 9/21). Hier, l'équipe féminine a perdu 0-2 contre les Réunionnaises Maelys et Marie.

Même scénario pour les garçons. Robsell Thierry Antoine et Jerry Arnaud Razakandrainy ont eu du mal à entamer la compétition. Le duo Thierry-Jerry avait concédé 0-2 (18/21, 18/15) face à Alfred Gilbert et Doobiaz de Maurice avant de s'incliner 0-2 devant les Seychellois Ernesta-Lozaique par 0-2 (16/21, 11/21). Hier, le duo Thierry-Jerry n'a pas fait le poids contre les hôtes comoriens Naguib et Alonzo (0-2). La compétition procédera à la troisième journée ce samedi. La phase finale aura lieu dimanche.