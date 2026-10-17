Madagascar: Sécurité publique - Six suspects arrêtés en deux jours à Antananarivo

Six personnes ont été arrêtées par la police entre le 12 et le 14 octobre 2026 dans plusieurs quartiers d'Antananarivo et de ses environs, pour des faits présumés de vol, de cambriolage et de vol à main armée. Ces interpellations ont été effectuées lors de différentes opérations de patrouille menées par les Forces de l'ordre, notamment à Ankorondrano, Tanjombato, Ankarobato et Ramala.

À Tanjombato et Ankarobato, quatre hommes ont été impliqués dans différentes affaires. Deux d'entre eux ont été arrêtés à la suite d'un cambriolage à Ilondika Ambodivoanjo, tandis que les deux autres ont été appréhendés pour des actes de vol à main armée à Bararata, sur la route de contournement. Tous ont reconnu leurs actes au cours de l'enquête, selon les informations communiquées par les forces de l'ordre.

À Ankorondrano, un homme soupçonné d'avoir volé deux ordinateurs a été interpellé lors d'une patrouille organisée par le commissariat du deuxième arrondissement, en collaboration avec la commission de sécurité. À Tanjombato et Ankarobato, quatre hommes ont également été arrêtés dans le cadre de différentes affaires. Deux d'entre eux sont soupçonnés d'être impliqués dans un cambriolage survenu à Ilondika Ambodivoanjo. Les deux autres ont été appréhendés pour des faits présumés de vol à main armée à Bararata, sur la route de contournement. Selon les informations communiquées par les Forces de l'ordre, ils ont tous reconnu les faits au cours de l'enquête.

Les opérations policières se sont également poursuivies dans le secteur de Ramala. À 17 heures, deux jeunes hommes soupçonnés de pratiquer le vol à la tire ont été arrêtés par des policiers du commissariat d'Isotry. Leur interpellation a fait suite aux signalements de commerçants et d'habitants du quartier.

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