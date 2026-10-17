Madagascar: Saisie de drogue - Dix-neuf hommes interpellés

17 Octobre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miora Aristodème

Dix-neuf hommes ont été interpellés par les policiers de l'unité d'intervention d'urgence, le 16 octobre 2026, à 9 heures, à Namontana, lors d'une patrouille menée dans les secteurs de Namontana et d'Anosibe.

Les suspects ont été surpris en train de consommer du cannabis. Les Forces de l'ordre ont également saisi 142 sachets de cannabis conditionnés, ainsi que deux appareils portatifs de transmission radio.

L'opération fait suite au signalement d'un informateur issu de la population, qui avait indiqué aux policiers que plusieurs hommes se réunissaient quotidiennement dans un endroit discret de Namontana pour y consommer du cannabis. Selon les plaintes des habitants rapportées aux Forces de l'ordre, ces individus seraient également impliqués dans des vols à main armée et des agressions armées dans le secteur.

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