Tunisie: « Nabeul, ville verte » - Six sites sportifs équipés au solaire

Le projet « Nabeul, ville verte » a permis l'installation de plus de 6 mille points d'éclairage public à LED et l'équipement de six installations sportives en chauffe-eau solaires, a indiqué le chef du projet, Riccardo Mariani.

Ces résultats ont été présentés en marge de la séance de clôture du projet, qui vise à promouvoir le recours aux énergies renouvelables, notamment l'énergie solaire, conformément aux orientations nationales en matière de transition énergétique.

Mariani a précisé que le projet « Nabeul, ville verte » est une initiative de coopération qui s'est étalée sur plus de quatre ans, d'avril 2022 à octobre 2026.

Il a été mis en oeuvre sous la supervision de l'Institut pour la Coopération Universitaire (ICU), avec le financement de l'Union européenne et la contribution de la municipalité de Nabeul, ainsi que de plusieurs structures européennes d'appui. Le budget global du projet s'élève à près de cinq millions d'euros, dont 50% financés par l'Union européenne.

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Il a souligné que le projet a permis d'obtenir des résultats concluants, notamment une réduction de 35 à 40% de la facture d'électricité de la municipalité, soit une économie d'environ 600 mille dinars.

Cette initiative s'inscrit dans la continuité de la coopération tuniso-italienne et européenne dans les domaines de la transition et de l'efficacité énergétiques, engagée depuis 2015 avec la mise en oeuvre du projet « SUDAP ».

Ce projet a notamment permis l'installation d'une centrale photovoltaïque dans le parking du siège de la municipalité de Nabeul, destinée à alimenter l'éclairage public de l'avenue Mohamed V ainsi qu'une partie des besoins en électricité du bâtiment municipal. Une autre centrale photovoltaïque a également été installée à la station d'épuration de Nabeul.

Le projet « Nabeul, ville verte » a également permis d'équiper six installations sportives en chauffe-eau solaires et d'élaborer un plan de prévention des risques d'inondation. Il a par ailleurs donné lieu à des programmes de formation destinés à 25 agents de la municipalité de Nabeul et de plusieurs municipalités voisines, ainsi qu'à plus de 1300 étudiants et à des enseignants, dans le cadre d'une coopération avec l'Institut supérieur des études technologiques (ISET).

De son côté, la secrétaire générale de la municipalité de Nabeul, Jamila Nsiri, a estimé que le projet constitue une initiative pilote en matière de recours aux énergies renouvelables pour l'éclairage public, compte tenu de sa contribution à la concrétisation des objectifs nationaux de transition et d'efficacité énergétiques.

Elle a également souligné son importance pour résoudre les problèmes d'éclairage public dans plusieurs rues de la ville de Nabeul, ajoutant que ce projet représente une étape importante pour le développement d'autres initiatives énergétiques et environnementales au bénéfice des habitants et pour l'amélioration de la qualité de vie dans la région.