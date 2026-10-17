Tunisie: La XXVIe Semaine de la langue italienne dans le monde se déploie dans huit villes tunisiennes

La XXVIe Semaine de la langue italienne dans le monde se déroule du 9 au 29 octobre 2026 dans huit villes tunisiennes, autour du thème « Langue géniale : imaginer, concevoir, créer avec l'italien », selon les organisateurs.

Alors que la semaine officielle se tient du 19 au 25 octobre, la programmation tunisienne s'étend sur trois semaines, du 9 au 29 octobre.

Placée sous le haut patronage du président de la République italienne, cette manifestation est organisée par l'Institut italien de culture de Tunis, en collaboration avec l'Ambassade d'Italie en Tunisie et des partenaires culturels et universitaires locaux.

Le programme comprend des rencontres littéraires, des spectacles de théâtre, des projections de films, des concerts et des ateliers pédagogiques à Tunis, La Marsa, Djerba, Sousse, Nabeul, Moknine, Sfax et Hammamet.

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L'hommage au dramaturge et prix Nobel de littéra3ture Dario Fo, à l'occasion du centenaire de sa naissance, constitue l'un des temps forts de cette édition. Le mardi 20 octobre, à l'Université de La Manouba, Matthias Martelli présentera son livre « Il giullare ribelle. Vita apocrifa di Dario Fo », en présence de Filippo Fonsatti, directeur du Teatro Stabile di Torino.

Le même jour, à 19h00, le Théâtre El Hamra de Tunis accueillera le spectacle « Lu santo jullare Francesço », de Dario Fo et Franca Rame, interprété par Matthias Martelli et produit par le Teatro Stabile di Torino, avec des surtitres en français.

Le programme prévoit également plusieurs activités pédagogiques consacrées à la langue et à la littérature italiennes. Des ateliers autour de l'écriture de Dino Buzzati, du récit d'Énée et de Didon, de la poésie et du personnage de Pinocchio sont notamment prévus du 19 au 23 octobre à Tunis et à Moknine.

Une rencontre sur les pratiques artistiques en Méditerranée se tiendra le 22 octobre à l'Institut italien de culture de Tunis. Le lendemain, l'Université de La Manouba accueillera une conférence sur la création linguistique, suivie d'un atelier consacré à la bande dessinée.

Le cinéma italien sera représenté par trois films : « Primavera » (2025), de Damiano Michieletto, projeté le 18 octobre à La Marsa, « Benvenuti al Nord » (2012), de Luca Miniero, le 20 octobre à Moknine, et « Pane e tulipani » (2000), de Silvio Soldini, le 21 octobre à Sfax.

En amont de la semaine officielle, l'Ambassade de Suisse en Tunisie a proposé, du 9 au 14 octobre, des activités consacrées à l'artiste Alberto Giacometti, dont un atelier de céramique à Djerba et des conférences à Sousse et à Nabeul.

La programmation musicale comprend, le 23 octobre, à l'ancienne église Sainte-Croix de Tunis, « Maklaa », concert de clôture de la résidence artistique réunissant Laura Agnusdei et Rim Harrabi.

Le duo italien Invernomuto, composé de Simone Bertuzzi et Simone Trabucchi, se produira le 25 octobre au B7L9 Art Centre de Tunis avec un DJ set, puis le 27 octobre au Ciné-théâtre Le Rio avec « Black Med », une performance consacrée aux sonorités et aux identités culturelles méditerranéennes.

Un autre rendez-vous musical, « Italia in musica. Idee e parole in musica », est prévu le 28 octobre à l'Espace Hammamet Art et Culture, à l'initiative du Comité des Italiens à l'Étranger (COMITES Hammamet).

Les rencontres littéraires se poursuivront les 27 et 28 octobre avec l'écrivain Luca Bianchini, autour de son roman « Le ragazze di Tunisi » (Mondadori, 2026). Il rencontrera le public le 27 octobre à l'Institut Supérieur des Langues de Nabeul, puis le lendemain à l'Institut Supérieur des Langues de Tunis.

La manifestation s'achèvera le 29 octobre à la Société Dante Alighieri de Tunis avec la présentation de « Tunisi mon amour. Viaggio nella città dalle mille anime » (EDT, 2026), du journaliste Leonardo Martinelli.