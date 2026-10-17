Tunisie: Tuberculose de l'olivier - Adopter une gestion rigoureuse de prévention

Il suffit de regarder un olivier pour comprendre ce qu'il représente pour la Tunisie : une terre, une histoire, des saisons et des générations de travail. Mais derrière cette richesse profondément ancrée dans le paysage tunisien, une menace grandit. La tuberculose de l'olivier, une maladie bactérienne qui fragilise les arbres et inquiète les professionnels, fait peser un risque sur l'un des trésors du patrimoine agricole national. Avec plus de 80 millions d'oliviers répartis sur près de 1,8 million d'hectares, c'est toute une filière qu'il devient urgent de protéger.

L'olivier est un symbole de stabilité pour de nombreuses communautés rurales. À la suite des récentes chutes de grêle, le ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche appelle les agriculteurs touchés à prendre rapidement des mesures préventives afin de protéger les oliveraies et les autres arbres fruitiers contre le risque de maladies parasitaires et cryptogamiques.

Ces intempéries ont provoqué d'importants dégâts sur les arbres, notamment la chute des feuilles, la rupture de branches ainsi que des blessures sur les rameaux et les troncs. Selon le ministère, « ces lésions constituent des portes d'entrée pour différents agents pathogènes, favorisant notamment l'apparition de maladies bactériennes, telles que la tuberculose de l'olivier, et de maladies fongiques, dont les maladies du bois ».

Afin de limiter les risques d'infection et la propagation de ces maladies, les services techniques du ministère appellent à intervenir rapidement en procédant à la taille des branches endommagées et en appliquant un traitement à base de produits phytosanitaires homologués contenant du cuivre à faible concentration.

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Une alerte régionale déclenchée

La détection de la tuberculose de l'olivier dans les gouvernorats de Mahdia et de Sfax et bien d'autres régions a suscité des inquiétudes auprès des agriculteurs et des experts du secteur. Sa gestion rigoureuse est devenue une priorité pour préserver la productivité des vergers face à un risque de propagation rapide. La tuberculose de l'olivier n'est pas une pathologie émergente. Il s'agit d'une maladie bactérienne établie de longue date dans le bassin méditerranéen, présente notamment en Grèce, en Italie, en France et en Tunisie. Face à ces inquiétudes, mieux vaut comprendre son mode de propagation et adopter des précautions adaptées.

Cette maladie bactérienne nécessite une vigilance régulière et des pratiques agricoles adéquates. Pour les producteurs, l'essentiel est de savoir reconnaître les symptômes, comprendre les conditions favorisant sa propagation et prendre les précautions nécessaires. D'après les données fournies par les experts « cette maladie provoquée par une bactérie se caractérise par l'apparition de nodules ou de petites excroissances, souvent arrondies, sur les rameaux et les branches.

Ces formations peuvent également se développer sur le tronc et d'autres parties de l'arbre. Au début, les nodules peuvent être discrets, avant de grossir et de devenir plus visibles ». Ils révèlent également que « lorsque l'infection est importante, les parties touchées peuvent s'affaiblir, les rameaux dépérir et la vigueur générale de l'arbre diminuer ». Les conséquences sur la production dépendent, en effet, de l'intensité de l'infection et de l'état de l'olivier.

Comment la maladie se propage-t-elle ? « La bactérie profite notamment des blessures présentes sur les tissus de l'olivier pour pénétrer dans l'arbre. Ces blessures peuvent être provoquées par la taille, les intempéries, la grêle ou d'autres dommages mécaniques. L'humidité et la pluie favorisent la dispersion de la bactérie sur les parties sensibles de l'arbre. Les outils de taille contaminés peuvent également contribuer à sa transmission d'un olivier à un autre », ajoutent-ils.

Les précautions à prendre

Selon les professionnels, la première précaution consiste à surveiller régulièrement les oliviers afin de repérer l'apparition de nodules inhabituels sur les branches et les rameaux. Une observation attentive permet de réagir rapidement et de demander conseil avant que la situation ne s'aggrave.

Par ailleurs, les producteurs ont intérêt à privilégier des plants sains provenant de pépinières fiables et à rester attentifs à l'état sanitaire du matériel végétal introduit dans leurs exploitations. Il faut enfin éviter les interventions systématiques sans diagnostic. Tous les arbres présentant des symptômes ne nécessitent pas automatiquement les mêmes mesures, et un arbre suspect ne doit pas être arraché sans évaluation de la situation.

La tuberculose de l'olivier rappelle l'importance de la surveillance sanitaire dans les exploitations agricoles. Face à cette maladie, la précipitation n'est pas une solution, pas plus que la banalisation du risque. L'observation, l'hygiène des outils, la gestion prudente des parties atteintes et le recours aux conseils de spécialistes constituent les bases d'une prévention raisonnée. Pour les agriculteurs, protéger les oliviers signifie préserver à la fois les récoltes, les revenus des exploitations et un patrimoine agricole précieux.

Risques spécifiques

La Tunisie se trouve dans une position de vulnérabilité face à cette maladie bactérienne en raison d'un ensemble de facteurs agro-climatiques, économiques et structurels. D'abord, son climat méditerranéen chaud et sec constitue un environnement particulièrement propice à la survie et à la prolifération des bactéries. Ce contexte climatique, combiné à l'absence de prédateurs naturels efficaces, augmente le risque d'établissement durable de foyers infectieux.

Ensuite, l'économie agricole tunisienne repose fortement sur la filière oléicole, qui représente environ 40 % des exportations agricoles du pays. Une contamination entraînerait donc des répercussions économiques majeures, affectant non seulement les revenus des agriculteurs, mais aussi l'équilibre des échanges commerciaux et la sécurité alimentaire. Par ailleurs, la faible diversité génétique des oliviers cultivés en Tunisie, dominée par des variétés comme la Chemlali, limite la résilience du verger national face à une attaque pathogène.

Ces éléments conjugués appellent à une vigilance renforcée et à la mise en oeuvre urgente de stratégies de prévention, de surveillance et de diversification génétique. Des mesures préventives et curatives doivent être mises en oeuvre de manière coordonnée pour éviter toute propagation potentiellement dévastatrice. Les oléiculteurs doivent être informés et formés à la reconnaissance visuelle des symptômes précoces de maladies.

Les structures locales -- telles que les Commissions Régionales de Développement Agricole (Crda), les coopératives et les médias agricoles spécialisés -- ont un rôle central à jouer dans la sensibilisation et la vulgarisation des bonnes pratiques phytosanitaires.

La tuberculose de l'olivier : Comment elle se produit et comment l'éliminer ?

La tuberculose de l'olivier est une bactérie phytopathogène qui affecte, entre autres plantes, les oliviers. Cette bactérie peut pénétrer dans les oliviers par le biais de blessures causées par la taille, par des insectes ou par des conditions météorologiques défavorables. Une fois à l'intérieur de la plante, la bactérie stimule la formation de tumeurs sur les branches, le tronc et les feuilles, empêchant ainsi l'écoulement normal de l'eau et des nutriments.

Les spores de la bactérie peuvent survivre pendant de longues périodes dans le sol et les tissus végétaux, facilitant ainsi la transmission de la maladie. Les infections importantes entraînent un affaiblissement général de l'olivier, une défoliation intense et des branches sèches. En conséquence, la production d'olives diminue et la qualité de l'huile s'en trouve altérée.

Grâce à la connaissance de la tuberculose de l'olivier, il est possible de mettre en place des mesures culturales pour en empêcher la propagation. De plus, l'application de certains traitements est utile pour le contrôle chimique de la maladie.