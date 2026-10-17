Tunisie: Kef - Une élève tuée et six blessés dans le renversement d'un bus scolaire

Une élève a trouvé la mort et six autres personnes ont été blessées dans le renversement d'un bus de transport scolaire au gouvernorat du Kef.

Le directeur régional de la santé au Kef, Moncef Houani, a indiqué, en intervenant à la radio, que la victime, née en 2014, est décédée sur place.

Il a précisé que l'état de santé des six blessés était stable.

Deux blessés ont été transférés à l'hôpital régional du Kef pour y subir des examens auprès de médecins spécialistes. Les quatre autres ont été admis à l'hôpital local de Tajerouine, où ils sont placés sous surveillance médicale.