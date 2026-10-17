Cette rencontre internationale, qui se tiendra du 22 au 26 octobre à Sfax, sera l'occasion de débattre des moyens de mieux valoriser la filière à l'export.

Sfax s'apprête à accueillir un événement de grande envergure dédié à la filière oléicole. Organisée du 22 au 26 octobre par l'Association tunisienne de l'olivier, en partenariat avec le Comité de jumelage Grenoble-Sfax et avec le soutien du Centre Technique de l'Emballage et du Conditionnement (Packtec) et du Commissariat au tourisme de Sfax, cette rencontre internationale se tiendra sous le thème «Valorisation, promotion et exportation de l'huile d'olive tunisienne ».

L'événement sera marqué par la présence de plusieurs délégations issues de divers pays, notamment la France (en particulier Grenoble et Nyons), le Japon, la Jordanie, l'Allemagne, la Palestine, la Libye et l'Égypte.

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Il traitera des questions liées à la valorisation de l'huile d'olive tunisienne exportée. Un focus sera mis sur le rôle des indications géographiques d'origine dans la valorisation et la commercialisation de l'huile d'olive tunisienne sur les marchés étrangers. Faouzi Zayani, président de l'association, explique, en ce sens, que les appellations d'origine constituent un moyen de mieux valoriser l'huile d'olive tunisienne. Elles représentent un gage de qualité et de confiance, et contribuent aussi à faire rayonner l'image de la Tunisie grâce aux indications géographiques.

En outre, l'intelligence artificielle s'invitera aussi au débat où l'accent sera mis sur le rôle qu'elle peut jouer au profit de l'identité et des appellations de l'huile d'olive tunisienne, pour une meilleure notoriété sur les marchés destinataires. En outre, les participants pourront assister à un panel consacré au projet d'indication de provenance du bassin de Meknassy, présenté comme un levier de valorisation et de marketing de l'huile d'olive de ce terroir.

Une journée touristique sera également organisée en marge de cette rencontre. Cette activité s'inscrit, selon les organisateurs, dans le cadre du tourisme oléicole, une forme reconnue de tourisme durable. Elle sera ponctuée de plusieurs animations telles que la cueillette des olives, la trituration traditionnelle de l'huile d'olive, ainsi que la préparation de pain et de pâtisseries traditionnels à base d'huile d'olive. Ces activités seront accueillies dans un gîte rural de la région. La troisième journée de l'événement sera dédiée à une table ronde sur les bienfaits de l'huile d'olive.

Le 26 octobre, journée de clôture, sera consacré à une visite de l'Institut de l'olivier de Sfax. Par ailleurs, des rencontres B2B entre acteurs locaux et étrangers figurent également au programme.