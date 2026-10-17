Tunisie: Pourquoi - Tenue négligée, service dévalorisé

L'élégance et la tenue vestimentaire des fonctionnaires du service public ou privé constituent le premier vecteur du respect mutuel, tout particulièrement au sein des services en contact direct avec les usagers.

Devant les portiques de la Foire internationale du Kram, à l'occasion du récent Salon de la création artisanale, la foule se presse, billets en main. À quelques mètres des guichets, de jeunes gens s'affairent à vérifier les tickets.

La scène pourrait être d'une banalité absolue, à un détail près. Ils sont vêtus de shorts, t-shirts détendus et de tongs, aucun badge ni insigne ne vient indiquer leur fonction.

Ce tableau n'est malheureusement pas un cas isolé. Du wagon du métro aux quais de nos gares, jusqu'aux centres commerciaux, et parfois aux administrations, on retrouve cette même négligence vestimentaire et ce manque d'identification qui nuisent à la qualité du service rendu au public.