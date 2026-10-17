Tunisie: Médina de Tunis - Ouverture du festival international du Oud

La quatrième édition du Festival international du oud (luth) à la Médina a démarré vendredi soir , au Club culturel Tahar Haddad, dans la médina de Tunis et se poursuivra jusqu'au 24 octobre prochain.

La soirée d'ouverture a été marquée par un concert donné par l'artiste, virtuose de Oud tunisien Ziad Gharsa, ainsi que par l'inauguration d'une exposition dédiée à l'oud tunisien et oriental et présentée par l'artiste Amine Kharrat et l'artisan Hedi Belasfar, qui a fait l'objet d'un hommage particulier pour son parcours et sa contribution à la préservation de ce métier.

Au programme du festival figurent notamment un concours de oud oriental organisé samedi, un atelier téchnique dédié dimanche, au oud tunisien et un concert animé par un trio tunisien et un colloque prévu le 23 octobre sur « le oud tunisien : approches critiques contemporaines et en jeux du renouveau. Le festival sera clôturé samedi 24 octobre, par un concert qui sera donné au théatre de l'Opéra, par le trio palestinien les frères Jibrane Samir, Wassim et Adnane.